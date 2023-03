Tottenham : le violent craquage d’Antonio Conte

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle communément un pétage de plombs dans le milieu, et celui-ci en dit long sur la situation tendue qui règne dans l’autre partie du nord de Londres. On ne parle bien évidemment pas d’Arsenal, qui, bien qu’éliminé dès les 8es de finales de la Ligue Europa, reste en tête de la Premier League devant Manchester City, mais de Tottenham. En déplacement sur la pelouse de Southampton, lanterne rouge du championnat anglais, ce samedi, les Spurs ont partagé les points au St Mary’s Stadium (3-3).

« Je vois des joueurs égoïstes », s’agace Conte

Problème : Tottenham menait 3-1 dans cette rencontre avant de finalement laisser les Saints revenir dans le match pour arracher l’égalisation en toute fin de rencontre, grâce à un penalty de James Ward-Prowse à la 93e minute dans le temps additionnel. De quoi littéralement faire exploser l’entraîneur de cette équipe londonienne, qui a ainsi manqué l’opportunité de se hisser provisoirement dans le Top 3. « Le problème, c’est que nous avons montré que nous ne sommes pas une équipe. Nous sommes 11 joueurs. Je vois des joueurs égoïstes. Je vois des joueurs qui ne veulent pas s’entraider, ne jouent pas avec le cœur », a d’abord lâché le sulfureux technicien italien, visiblement agacé par ses joueurs, avant de complètement vriller.

« Mais ici, nous y sommes habitués depuis longtemps, a poursuivi Conte, très agressif envers sa direction et Daniel Levy, le président du club anglais depuis 2001. Le club a la responsabilité du marché des transferts, les entraîneurs viennent ici et ont la responsabilité. Et les joueurs ? Les joueurs ? Où sont les joueurs ? Jusqu’à présent, j’essaie de cacher la situation. Mais il reste 10 matchs. Les gens pensent que nous pouvons nous battre ? Se battre pour quoi ? Avec cette attitude, cet esprit, cet engagement. Pour la septième ? La huitième place ? Je suis vraiment contrarié. »

« Ils sont habitués à ne pas jouer pour quelque chose d’important »

Et l’ancien coach de l’Inter ou encore de la Juventus de sortir la sulfateuse pour terminer en beauté cette sortie médiatique qui va faire grand bruit en Angleterre. « Excuses. Excuses. Excuses. Essayez de les protéger à chaque fois. Bah. Allez, allez. Nous sommes des professionnels. Le club nous a payé beaucoup d’argent, les joueurs reçoivent de l’argent. J’ai reçu de l’argent. Pas pour trouver des excuses. Ils sont habitués ici. À ne pas jouer pour quelque chose d’important. Ils ne veulent pas jouer sous pression. L’histoire de Tottenham est la suivante : 20 ans que le propriétaire est là et ils n’ont jamais rien gagné. Pourquoi ? »

Tous les yeux du Royaume de Sa Majesté seront désormais rivés sur Daniel Levy, dont la réponse se fait attendre, au même titre que celle de l’emblématique capitaine de Tottenham, Harry Kane. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec les Lilywhites, Antonio Conte, probablement désireux de secouer ses troupes et déclencher un électrochoc, envoie lui un sacré indice sur sa volonté de continuer ou non l’aventure du côté du Tottenham Hotspur Stadium, lui qui a multiplié les déclarations plus ou moins fracassantes envers son club ces derniers mois. Antonio Conte fait en tout cas du Antonio Conte, et cela fait des ravages.