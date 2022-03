Ligue des Champions : Benfica surprend l'Ajax et se qualifie en quart de finale

L'Ajax ne voulait pas revivre le même scénario qu'au match aller. Deux fois devant au tableau d'affichage, les Néerlandais n'avaient pas su tenir le score face à une pugnace équipe portugaise (2-2 au final). Dans ce 8e de finale retour, ils s'avançaient avec un statut de léger favori mais leurs difficultés défensives (8 buts encaissés sur les 5 derniers matchs) offraient des espoirs à leurs adversaires, qui restaient sur une série positive avant le coup d'envoi, en témoignent leurs deux victoires et un nul depuis le match aller. L'Ajax comptait sur la titularisation d'Onana, revenu en grâce, pour stopper cette hémorragie, ou encore sur Gravenberch et Haller pour mettre à mal une formation de Benfica pas démunie de répondant, à l'image de Rafa Silva et de Darwin Núñez.

Comme attendu, l'attaque hollandaise se mettait rapidement en évidence, alimentée par un collectif très en jambes dans ces premières minutes. Le ballon circulait vite d'un côté à l'autre pour aboutir à une première tête d'Antony (3e), puis un but refusé à Haller pour une position de hors-jeu de Tadic, passeur décisif sur cette action (7e). Sur corner également, Alvarez se montrait dangereux (10e), alors que Berghuis ne profitait pas pleinement de cette mauvaise relance dans l'axe de Weigl (26e). Benfica subissait mais tenait bon, à l'image de sa charnière Vertonghen-Otamendi aussi précieuse que combative. Et plus la mi-temps approchait, moins l'Ajax se montrait consistance dans les 20 derniers mètres, malgré cette nouvelle tête de Timber (30e) et cette tentative lointaine de Gravenberch (36e).

La défense tient bon, Darwin Núñez concrétise

Ces 65% de possession de balle et 9 tirs ne suffisaient pas. Après la pause, les deux équipes revenaient avec un changement côté lisboète : Meïté à la place de Taarabt. Malgré l'apport de l'ancien milieu de terrain de Ligue 1, les Lanciers poursuivaient leur domination sans pour autant trouver la faille. L'enchaînement de Tadic aboutissait à une frappe hors cadre (49e) et ce centre de Blind terminait par une tête en cloche d'Antony (62e). L'ailier brésilien se rendait également coupable quelques instants plus tôt d'un geste d'énervement à l'encontre de Grimaldo (59e), et Blind manquait de peu d'offrir un but tout fait à Rafa Silva parti dans son dos (65e). Des preuves montrant que l'Ajax ne maîtrisait pas complètement cette rencontre particulièrement serrée. Même cette grosse alerte dans la surface entre Haller, Tadic et Antony ne donnait rien (73e).

Il faut dire que les Águias défendaient à la perfection, à défaut d'afficher un semblant d'ambition dans le jeu. Pourtant, on les sentait capables de piquer à n'importe quel moment grâce à quelques errements de la défense : un duel perdu, un ballon égaré, une légère faute dangereuse. Un scénario lisible à l'avance... Ils ont fini par se saisir de leur proie sur ce coup-franc de Grimaldo, repris par une tête victorieuse de Darwin Núñez, qui devançait la sortie d'Onana (0-1, 77e). Les Néerlandais n'avaient plus le choix et se ruaient à l'attaque, prenant des risques considérables. Encore une fois, ce fut un échec, la défense portugaise prenant le meilleur comme depuis 90 minutes. Car c'est bien à elle que Benfica doit sa première qualification en quart de finale de la Ligue des Champions depuis la saison 2015/2016.