Stuttgart : l’incroyable retour au premier plan de Deniz Undav

Comme à l’accoutumée, la Bundesliga nous réserve son lot de surprises. Outre le début de saison sensationnel du Bayer Leverkusen, leader devant l’ogre munichois, Stuttgart parvient également à déjouer les pronostics. Sur un fil, la formation basée dans le Bade-Wurtemberg a longtemps bataillé pour son maintien dans l’élite allemande, obtenu sur le gong à l’issue des barrages et d’une double confrontation remportée haut la main face à Hambourg (3-0, 3-1), en mai dernier. Cette saison, le VfB vise les sommets et peut compter sur ses forces en présence. Certes, les observateurs souligneront sans aucun doute l’impact de Serhou Guirassy. Déjà performant la saison passée, l’attaquant guinéen soigne ses statistiques à mesure que les journées défilent. La preuve en est, il occupe la deuxième place du classement des buteurs avec 16 pions à son actif derrière l’incontestable Harry Kane comptant deux unités de plus. Mais les pensionnaires du MHP Arena dispose d’un second atout dans leur manche : Deniz Undav. Disputant officiellement ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs le 16 septembre dernier, l’attaquant germano-turc comptabilise depuis 9 réalisations en 12 participations, Bundesliga et Coupe d’Allemagne confondues.

Une belle revanche pour un joueur qui n’a pas été en capacité de montrer l’étendue de son talent en Angleterre. Au sortir d’une saison exceptionnelle avec l’Union Saint-Gilloise avec 14 buts inscrits en 27 rencontres de Pro League dont il a logiquement terminé meilleur buteur avant d’être nommé footballeur de l’année en première division belge, l’Allemand passé par le SV Meppen pensait poursuivre sur sa lancée. Un transfert définitif à Brighton lui offrait à l’été 2022 l’opportunité de voir sa cote de popularité grimper en flèche à l’étranger au sein d’une équipe solidement installé dans l’élite anglaise et en proie à titiller les cadors britanniques. Pisté aux quatre coins de l’Europe, Deniz Undav a donc choisi de tenter sa chance dans le Sussex où la formation anglaise n’a eu besoin de débourser que 7 millions d’euros pour l’enrôler. Un choix de carrière qui s’est vite avéré infructueux dans la mesure où le principal intéressé n’a pas coché toutes les cases avec Roberto de Zerbi, successeur de Graham Potter parti à Chelsea entre-temps et qui avait poussé auprès de sa direction pour recruter le buteur de l’USSG à l’époque.

Si son ancien partenaire en Belgique, Kaoru Mitoma, a éclaboussé de son talent les pelouses anglaises, Deniz Undav a de son côté longtemps rongé son frein avec les Seagulls. Se contentant de quelques bouts de rencontres (seulement 8 titularisations en 30 apparitions) et confronté à une rude concurrence en attaque, l’attaquant n’a fait trembler les filets adverses qu’à 8 reprises toutes compétitions confondues. Mais comme le précise le média belge RTBF.be, l’attaquant de 27 ans a tout de même réussi à se montrer décisif toutes les 102 minutes. Une statistique qui a sans doute motivé Stuttgart a l’idée de parier sur lui l’été dernier. «Deniz Undav est à un stade où il veut jouer chaque semaine et nous respectons cela. Il est très apprécié dans le vestiaire et s’est très bien débrouillé à la fin de la saison dernière, mais c’est une bonne occasion pour lui de goûter pour la première fois au football de haut niveau dans son pays d’origine», concédait le directeur technique de Brighton David Weir à l’heure où son protégé pliait bagages pour rallier le Bade-Wurtemberg.

L’Allemagne, aux bons souvenirs de Deniz Undav

Prêté par Brighton à Stuttgart jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant germano-turc a accusé un temps de retard sur son homologue guinéen. Contraint de soigner une blessure contractée lors de la préparation estivale, le joueur de 27 ans a disputé ses premières minutes avec sa nouvelle écurie à la mi-septembre. Contre Mayence à l’occasion de la 4e journée de Bundesliga, il ne lui faut que 6 minutes pour se mettre en évidence et se muer en passeur décisif pour Guirassy (3-1). Moins de deux semaines plus tard, il s’offre un doublé avec la manière en l’espace de 29 minutes face à Cologne après avoir débuté la rencontre sur le banc. Dès lors, ce qui pouvait s’apparenter à un simple coup d’éclat s’est prolongé dans le temps car l’ancien buteur de l’Union Saint-Gilloise affiche depuis une certaine régularité devant les cages adverses. Surtout, le natif d’Achim a su profiter de la blessure de son partenaire pour marquer les esprits. Parvenant à assurer l’intérim en l’absence de Serhou Guirassy sur le front de l’attaque du VfB, Deniz Undav a trouvé le chemin des filets à 5 reprises en 6 titularisations toutes compétitions confondues. Grand artisan des victoires de son équipe contre l’Union Berlin en Coupe d’Allemagne (1-0) et face au Borussia Dortmund (3-1), le Souabe est revenu sur les mêmes bases à l’issue de la fenêtre internationale.

Reconduit à la pointe de l’attaque stuttgartoise à Francfort, l’ex-Unioniste a réussi tout ce qu’il a entrepris. Intelligent dans son placement, l’Allemand a été en capacité de faire des différences. À la limite du hors-jeu, l’Allemand parvient par deux fois à se faire oublier dans le dos de la défense de l’Eintracht, en glissant un ballon imparable pour Kévin Trapp (0-1, 1e) avant de reprendre victorieusement le cuir de la tête pour redonner un avantage définitif à sa formation (1-2, 45e+1). Suffisant pour donner de sacrés maux de tête à son entraîneur, Sebastian Hoeness. Loin de s’attendre à bénéficier d’armes offensives aussi percutantes, le coach allemand pouvait-il tenter une association Guirassy - Undav pour les matchs à venir ? Contre le Werder Brême le week-end dernier, le Munichois de naissance a tenté l’expérience. Un choix payant puisque le duo a très bien fonctionné. Débutant sur le banc lors des deux dernières sorties de son équipe, le Guinéen a pris ses responsabilités face aux Brêmois en scellant la victoire des siens sur pénalty. Avant lui, son compatriote en attaque a fait preuve d’opportunisme pour surgir au bon moment et reprendre victorieusement un ballon relâché par Michael Zetterer.

Si le duo a répondu présent en championnat, Sebastian Hoeness ne s’enflamme pas pour autant. Conscient des échéances à venir, l’Allemand préfère rester prudent. «La dernière fois, j’ai montré mes cartes. Cette fois-ci, je ne serai pas en mesure de lui garantir une place dans le onze de départ. Cela ne relève pas d’un choix sportif. Nous devons tenir compte du fait que nous avons une semaine à l’anglaise. Nous devons toujours avoir une bonne stratégie et bien réfléchir aux opportunités que nous avons. Je n’ai pas encore pris de décision définitive mais je laisse la porte ouverte», exprimait-il devant la presse en marge d’un duel au sommet face Borussia Dortmund en Coupe d’Allemagne. Professionnel dans l’âme, Deniz Undav a appris à ne pas ruminer sur son sort et cherche avant tout à montrer le meilleur de lui-même tout en savourant son entente avec Guirassy en attaque. «Serhou (Guirassy) connaît mes qualités, il sait comment m’utiliser et vice versa. Nous ne sommes pas égoïstes. Nous voyons d’abord le succès de l’équipe. Nous nous comprenons aveuglément. Nous savons exactement ce qui motive l’autre personne, comment elle joue, où elle a ses forces et comment les utiliser. C’est ce que nous essayons d’apporter sur le terrain», a-t-il renseigné en évoquant son interaction avec le Guinéen dans les colonnes de Sky Sports.

Et maintenant, Deniz Undav frappe à la porte de la Mannschaft !

«Fabian Wohlgemuth (le directeur sportif de Stuttgart) et Sebastian Hoeness m’ont dit qu’il se pourrait que Serhou (Guirassy ndlr) parte et que s’il ne part pas, nous jouerons tous les deux de toute façon, ensemble en doublette. Le fait qu’il ait marqué comme ça est d’autant plus agréable pour moi. J’étais encore blessé à ce moment-là. Je sais que plus l’équipe a du succès et plus j’y arrive et plus je joue. Cela me rend meilleur et plus performant. La réussite de l’équipe est primordiale. C’est aussi mieux pour moi et pour tout le club que nous ne jouions plus pour la relégation», a poursuivi le buteur du VfB en mentionnant la situation de son coéquipier. Dans une forme étincelante, Serhou Guirassy se retrouve en tout état de cause dans le viseur des cadors européens. Mais le malheur de son club, qui redoute à un départ de son attaquant phare, pourrait propulser Deniz Undav sur un piédestal. En attendant une première convocation avec l’équipe d’Allemagne ? S’il a retrouvé des couleurs depuis son retour en terre natale, ses performances remarquées avec le VfB au cours des deux derniers mois pourraient rapidement lui ouvrir les portes de la Mannschaft. Sollicité par la Turquie, le joueur de 27 ans a finalement tranché en faveur de l’Allemagne, une décision prise à l’issue du choc remporté par Stuttgart contre Dortmund (2-1) en 8es de finale de la Coupe d’Allemagne, mercredi.

«J’ai dit à Julian Nagelsmann que je voulais jouer pour l’Allemagne si j’en avais l’occasion. J’ai été très heureux et surpris par son coup de fil. Je n’arrivais pas à y croire. Nous nous sommes ensuite assis ensemble et nous avons eu une bonne conversation. Le sélectionneur m’a fait part de son objectif. J’ai ensuite parlé avec ma femme, ma famille et mon agent, puis j’ai pris la décision de rejoindre l’Allemagne. Nous allons maintenant voir ce qui va se passer», a-t-il justifié devant la presse dans le prolongement de son échange avec l’ancien coach du Bayern Munich qui était présent dans les tribunes du MHP Arena en milieu de semaine. Désormais, la balle est dans le camp de Deniz Undav. S’il continue sur sa lancée, non seulement Stuttgart risque de lever son option d’achat (estimée à 12M€) pour le conserver mais il peut aussi prétendre à une place dans le groupe qui tentera de décrocher le graal à l’Olympiastadion, le 14 juillet 2024. «Cela signifierait beaucoup pour moi. La seule chose qui manque à ma carrière, c’est l’équipe nationale. Alors je pourrais me dire : Deniz, tu peux être fier de toi. Ton père et ta mère peuvent être fiers aussi. Qu’y a-t-il de mieux que de jouer pour son pays ?», déclarait-il à nouveau sur les antennes de Sky Sports. Si à l’heure actuelle tous les signaux sont au vert, Deniz Undav tentera de faire parler la poudre à l’occasion du choc au sommet face au Bayer Leverkusen, ce dimanche (15h30).