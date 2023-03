Eibar : nouveau contrat pour Luca Zidane !

Eibar est leader de deuxième division, et très bien placé pour remonter en Liga. Et si le club basque cartonne, c’est en partie grâce à son gardien, un certain Luca Zidane. Le fils de Zinedine réalise une excellente saison avec les Armeros, avec 12 clean sheets en 21 rencontres de championnat notamment.

La suite après cette publicité

Sans surprise, Eibar a prolongé son contrat. Alors que son bail précédent expirait en 2024, le club basque et le gardien de 24 ans ont prolongé ce contrat de deux saisons, jusqu’en 2026. Une signature qui montre la confiance et la satisfaction du club quant aux prestations du joueur formé au Real Madrid, qui a de fortes chances de rejouer en Liga la saison prochaine.

À lire

Cédric Bakambu : « aujourd’hui en Afrique, on doit faire plus que notre travail de footballeur »