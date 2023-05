Juventus : une semaine cauchemardesque aux terribles conséquences

La suite après cette publicité

La Juventus et ses tifosi se souviendront longtemps de ce lundi 22 mai 2023. Le 20 avril dernier, le microcosme bianconero avait retrouvé le sourire après la suspension provisoire des quinze points de pénalité. La Juve savait que la justice devait encore trancher, mais elle retrouvait une belle deuxième place au classement de Serie A. Tout s’est effondré hier. La Cour d’appel de la fédération italienne a infligé une pénalité de dix points aux Bianconeri. Résultat : avant même son match face à Empoli, les Turinois savaient qu’ils descendaient à la septième place, à cinq points du Big Four synonyme de Ligue des Champions. Un événement qui a sans doute pesé très, trop lourd dans les têtes des joueurs de Massimiliano Allegri qui se sont lourdement incliné 4 buts à 1 sur la pelouse d’Empoli, modeste 14e du classement.

À l’issue de la rencontre, Allegri n’a donc pas voulu accabler ses ouailles. « L’effondrement mental est normal après une saison surréaliste. Au point où nous en sommes, c’en est assez : laissons-les décider où nous devons jouer une fois pour toutes. Les garçons ont fait de leur mieux, je n’ai rien à leur reprocher. Ce n’est pas un alibi, mais se retrouver avec 10 points de retard à un quart d’heure du match est au moins une circonstance atténuante. C’est une année très fatigante, avec des hauts et des bas. Et nous sommes deuxièmes sur le terrain. Résumer le match et la saison à une soirée comme celle-ci est réducteur. Il ne faut pas se trouver d’alibi, il faut se resserrer encore plus et on a six points à prendre, et dimanche il y a Milan. C’était une situation étrange, avant le match, le verdict est tombé. (…) Avant le match, nous étions deuxièmes au classement et nous nous sommes retrouvés dix points plus bas. Ce ne sera pas facile dans les dix prochains jours : d’abord l’élimination contre Séville (en demi-finale de Ligue Europa, ndlr), aujourd’hui ils vous prennent 10 points : une rechute est inévitable. Ce ne sont pas des justifications, mais la situation est anormale. Et pourtant, l’équipe a marqué 61 points. »

Les plans du mercato chamboulés

Quelques jours après avoir été éliminée en demi-finale de la Ligue Europa par le Séville FC, la Juventus enchaîne les terribles nouvelles. Car une saison sans coupe d’Europe a de fortes chances d’avoir des conséquences catastrophiques. Sans Ligue des Champions au menu, ce qui serait une première depuis la saison 2011/2012, la Vieille Dame sait qu’elle va voir une importante manne financière s’envoler. Pour rappel, la saison dernière, alors qu’elle n’avait pas encore disputé son huitième de finale (perdu contre Villarreal), la formation italienne avait déjà encaissé 80 M€. Cette saison, son parcours en C1 ne devrait pas lui rapporter autant (1 victoire, 5 défaites en phase de poules), mais cette future absence de revenus reste une catastrophe (la perte est estimée à 50 M€). Qui dit argent en moins, dit conséquences sur le mercato. Aussi bien du côté des arrivées que des départs. La Juventus reste un club emblématique, mais sans Ligue des Champions, difficile de convaincre des cibles prestigieuses de venir.

L’un des objectifs compliqués selon la Gazzetta dello Sport sera donc de faire rentrer de l’argent en tentant de vendre définitivement des éléments bientôt de retour de prêt (Arthur, Kulusevski, McKennie, Zakaria) ou certaines stars (Vlahovic, Kean, Szczesney, Rugani). L’effectif devra quand même être réduit, le but étant de repartir avec une équipe faite de joueurs d’expérience (Danilo, Bonucci, Perin, De Sciglio, Kostic) et de jeunes talents (Gatti, Bremer, Fagioli, Locatelli, Miretti, Iling). Prêté par l’OM, Arkadiusz Milik pourrait cependant rester, l’opération n’étant pas jugée très coûteuse par le board turinois. En revanche, côté départs, il faut donc s’attendre à ce que la Juve ne lève pas l’option d’achat de Leandro Paredes. Libre de tout contrat en juin prochain, Angel Di Maria ne devrait pas être conservé non plus. Quant à Adrien Rabiot, impossible d’imaginer le Français, dont le contrat s’achève aussi fin juin, prolonger au sein d’une équipe privée d’Europe. Enfin, concernant Paul Pogba, la Juventus est prisonnière de son imposant contrat (10 M€ par saison jusqu’en 2026). Mais si une opportunité se présente pour le Français et que ce dernier est disposé à partir, la Vieille Dame lui ouvrira grand la porte.