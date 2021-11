Le FC Barcelone repense à Cédric Bakambu pour combler l'absence d'Agüero

La suite après cette publicité

S'il y a un club qui fait énormément parler depuis cet été, c'est bel et bien le FC Barcelone. Après la non-prolongation de Lionel Messi, parti ensuite au PSG, les Blaugranas ont été au cœur de l'actualité avec les blessures à répétition d'Ousmane Dembélé ou encore les mauvaises performances du Barça version Ronald Koeman. Depuis, le technicien néerlandais a été remercié et l'ancien milieu de terrain Xavi va prendre la suite, lui qui a été officialisé comme nouvel entraîneur du FCB cette nuit. L'ancien coach d'Al-Sadd va avoir du boulot, tout comme les dirigeants catalans. Car avec la blessure de Sergio Agüero, le mercato hivernal pourrait être agité.

Revenu à la compétition le 17 octobre contre le Valencia CF, l'ancien avant-centre de Manchester City s'est encore blessé. Touché cette fois-ci à la poitrine, le joueur de 33 ans va manquer les trois prochains mois de compétition. Une absence longue durée qui n'arrange pas du tout le Barça qui va devoir recruter un élément offensif. Il y a quelques jours, les médias locaux expliquaient que Dani Olmo (RB Leipzig) était la priorité, avec Raheem Sterling (Manchester City) en plan B. Mais les dirigeants semblent avoir une nouvelle cible.

La troisième sera-t-elle la bonne pour Bakambu et le Barça ?

D'après les informations d'AS, le FC Barcelone a tout simplement réactivé la piste menant à Cédric Bakambu. Déjà suivi lors du mercato estival ou encore lors du marché des transferts hivernal 2020, l'attaquant congolais qui évolue au Beijing Guoan est désormais plus abordable puisqu'il sera libre le 1er janvier. Il y a quelques mois, Joan Laporta, le président du FCB, et ses équipes s'étaient finalement tournés vers Luuk de Jong, le club chinois demandant beaucoup trop d'argent pour le transfert du joueur de 30 ans.

Mais aujourd'hui, Cédric Bakambu est «une option très forte» selon le quotidien espagnol, surtout s'il coûterait zéro euro au FC Barcelone, qui a un budget très serré. Reste cependant à connaître la position du principal concerné, qui pourrait retrouver la Liga après avoir quitté Villarreal en 2018 pour le championnat chinois. De son côté, comme le rapportent les médias espagnols, Joan Laporta aurait promis trois renforts lors du prochain mercato hivernal. Il devrait donc y avoir du mouvement dans les prochains mois, surtout en attaque.