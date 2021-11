Le FC Barcelone devra la jouer très serré au mercato

Les choses bougent et elles bougent vite au FC Barcelone. Une semaine après l'éviction de Ronald Koeman, le club catalan s'apprête à faire venir Xavi Hernandez sur le banc. À 41 ans et après deux ans à Al-Sadd au Qatar qui lui a offert sa première expérience comme entraîneur, l'ancien milieu de terrain s'apprête à revenir chez les Culés. Problème, il devra la jouer très serré.

Il a d'ores et déjà réclamé des renforts avec comme joueurs ciblés, Dani Olmo et Tanguy Ndombélé. L'attaquant est la priorité pour cet hiver puisque Sergio Agüero vient de se blesser pour une longue période. Seulement, les finances barcelonaises, on le sait, sont exiguës pour ne pas dire très limitées. La marge sera faible voire même nulle pour le nouvel entraîneur.

L'indemnité de licenciement de Koeman pèse lourd dans les finances

D'autant que le Barça doit payer sa clause libératoire. Elle est de 5 M€. C'est déjà une somme qu'il faudra amputer à l'enveloppe destinée au mercato cet hiver. D'après les éléments de Sport rapportés ces derniers jours, la direction disposera d'un budget de 20 M€, en légère hausse par rapport aux dernières informations qui avaient été publiées le mois dernier.

Mais ce n'est pas tout. À ces 15 M€ restants, une partie sera également consacrée à l'indemnité de licenciement due à Ronald Koeman. Ce dernier réclame... 12 M€. Les Culés lui ont proposé entre 7 et 8 M€ payables en deux fois pour régler l'affaire, ce que le Néerlandais a refusé pour le moment. Quelque soit l'issue de ce dossier, le Barça disposera vraisemblablement d'un budget très serré pour satisfaire son nouvel entraîneur...