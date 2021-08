Arsenal : Lucas Torreira rejoint la Fiorentina en prêt

Formé à Pescara et passé par la Sampdoria, avant de signer à Arsenal à l'été 2018 contre un peu moins de 30 M€, le milieu uruguayen des Gunners va retrouver le championnat italien, sous les couleurs de la Fiorentina. Comme annoncé précédemment par son agent, qui déclarait : « il veut retourner en Italie. Des clubs m’ont appelé de France, de Russie et d’Espagne. Mais Lucas veut à nouveau retrouver le championnat italien pour prouver sa valeur. Arsenal a bien compris la situation et viendra à notre rencontre. »

C'est désormais chose faite puisque l'information vient d'être officialisée par le club italien sur son site internet. Le joueur de 25 ans est prêté un an par Arsenal en échange d'une somme de 1,5 M€, assortie d'une option d'achat de 15 M€. A la Viola, il portera le numéro 18. Pour rappel, son contrat chez les Gunners court jusqu'en juin 2023.