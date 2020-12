Florian Wirtz prolonge au Bayer Leverkusen

Nouveau prodige du Bayer Leverkusen qui avait débuté en professionnel en fin de saison dernière, Florian Wirtz (17 ans) est devenu indiscutable dans l'effectif de Peter Bosz. Milieu offensif polyvalent et capable d'évoluer sur les ailes, le natif de Pulheim crève l'écran et compte déjà 18 apparitions cette saison pour 5 buts et 5 passes décisives.

Amené à devenir un des leaders de son équipe lors des prochaines saisons, Florian Wirtz vient de prolonger son contrat avec le Bayer Leverkusen. Ainsi, il se retrouve désormais lié jusqu'en juin 2023 avec son club formateur.