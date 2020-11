OM : ce cap symbolique atteint par Florian Thauvin

Face à Strasbourg (1-0), Florian Thauvin (27 ans) disputait son deux-centième match sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Auteur de trois réalisations et cinq passes décisives depuis son retour sur les pelouses hexagonales, l'ailier marseillais a confié sa fierté d'avoir atteint ce cap symbolique sur le site officiel du club phocéen.

« C'est une fierté, c'est ma huitième saison à l'OM. Un club qui me tient à cœur comme tout le monde le sait. Bien souvent, dans sa carrière, on est occupé par l'enchaînement des matches et des entraînements. On ne se rend pas toujours compte des choses qui se passent. Un jour, on lève la tête et on se rend compte qu'on a disputé 200 matches. Je suis très heureux d'avoir joué autant de matchs avec l'OM, avoir marqué autant de buts, en espérant que ça continue. Ce qui est important pour moi, c'est d'être décisif pour l'équipe. J'aimerai gagner un trophée, ça me tient à cœur », a ainsi commenté l'international français. Reste désormais à savoir si l'Olympique de Marseille raflera ou non un trophée cette saison, qui pourrait être la dernière du champion du monde sous la tunique marseillaise...