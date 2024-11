Mattéo Guendouzi veut s’installer chez les Bleus

Mattéo Guendouzi veut transformer l’essai. De plus en plus régulièrement appelé en équipe de France malgré son absence à l’Euro, le milieu de terrain de la Lazio veut se faire une place au sein du groupe de Didier Deschamps. «Je n’ai jamais eu autant de temps de jeu dans ma carrière en équipe de France. Il faut savoir saisir sa chance quand le coach fait appel à toi», a déclaré l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille dans les colonnes de L’Équipe.

«En septembre, je suis appelé parce que (Aurélien) Tchouaméni est blessé. J’ai été bon contre la Belgique (2-0, le 9 septembre) alors, je me suis dit que je pouvais revenir. Maintenant, il faut tout le temps prouver en sélection. Il faut être régulier, c’est le plus dur et le plus important dans une carrière. Je pense que je le suis maintenant, parce que j’ai gagné en maturité. Je me sens dans un bon moment de ma carrière, il faut en tirer le maximum», a rajouté celui qui est devenu un incontournable du côté de Rome.