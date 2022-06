Ramón Calderón pense que le Real aurait dû faire payer Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Interviewé par El Confidencial ce mardi, l’ancien président du Real de Madrid, Ramón Calderón, a donné son avis sur le transfert avorté de Kylian Mbappé vers le Real. L’ancien dirigeant madrilène regrette la façon dont a été géré le dossier et pense que les Merengues n’auraient pas dû simplement s’appuyer sur la parole du joueur mais avoir un accord avec des pénalités pour Français de 23 ans en cas d’échec du transfert. Un procédé qu’avait utilisé Calderón lors des négociations avec Manchester United et Cristiano Ronaldo en 2008.

«Nous étions prêts à le faire car nous avions l'argent et un accord avec Cristiano pour le garantir. S'il reculait, il devait nous payer 30 millions d'euros, et si nous reculions, nous lui paierions les 30 millions. C'était le moyen de respecter ce qui avait été convenu. Manchester ne voulait pas le vendre et a finalement décidé de suivre la volonté du joueur. Nous avons tout fait pour que l'accord ne soit pas rompu. C'est pourquoi ce qui s'est passé avec Mbappé me surprend. Je pensais qu'avec Mbappé ils avaient fait la même chose et avaient un accord garanti. Je suis surpris. Il s'est passé quelque chose qu'on ne sait pas, mais si vous offrez 200 millions d'euros au PSG, comme le président l'a reconnu à ses partenaires lors des séances préliminaires de l'assemblée, c'est qu'il fallait avoir quelque chose de plus que la parole du joueur. Imaginez si le PSG accepte et que le joueur recule. Vous n'étiez pas protégé. Vous devez assurer une telle opération en profondeur. Nous l'avons fait avec Cristiano. Je ne sais pas si maintenant ils ont péché en ayant trop confiance dans la parole du joueur. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de pénalité. C'est dommage, parce que les gens prenaient cela pour acquis mais ce n'est pas non plus une tragédie », a déclaré Ramón Calderón qui a été président du Real Madrid entre 2006 et 2009.