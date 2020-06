Arsenal : Mikel Arteta a hâte de retrouver Manchester City

Depuis le 22 décembre 2019, Mikel Arteta est l'entraîneur d'Arsenal. L'ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City a donc pris en main une formation et le bilan est plutôt positif (8 victoires, 5 nuls, 2 défaites). Et pour la reprise de la Premier League la semaine prochaine, l'entraîneur espagnol va retrouver son ancienne équipe, puisque les Gunners vont défier les Citizens mercredi, à 21h15. Un match spécial donc pour le technicien de 38 ans, comme il l'a déclaré à Sky Sports.

«Ça va être étrange, je ne peux pas le nier. Je connais tout le monde là-bas et j'ai passé quatre magnifiques années avec ces joueurs et ce staff. Je suis aussi très excité, j'ai hâte de recommencer à concourir et à faire ce que nous aimons le plus, c'est-à-dire jouer au football. Ce sera très spécial pour moi et j'ai hâte d'y être», a déclaré Mikel Arteta dans l'émission «The Football Show». Pour rappel, Arsenal est actuellement neuvième de Premier League, alors que Manchester City occupe la deuxième place du classement.