CdM 2022, EdF : Olivier Giroud et le soutien inattendu de Thierry Henry

Nul n'est censé ignorer que la concurrence entre les attaquants est parfois féroce, voire nocive. Mais entre une ancienne gloire et un joueur encore un activité, les relations son plus souvent cordiales. Après tout, les records sont faits pour être battus. Pour ce qui est de l'équipe de France, l'heure est à la passation de pouvoirs chez les buteurs. Avec son doublé face au Danemark, Olivier Giroud a égalé le record détenu par Thierry Henry (51 buts). Si tout va bien, l'attaquant de l'AC Milan pourrait dépasser l'ancienne gloire des Gunners d'Arsenal dans les jours qui viennent... et ce ne serait pas forcément un crève-coeur pour le consultant de Prime Video, avec qui Olivier Giroud entretient de bonnes relations.

«Quand on est attaquant, pour aider l’équipe, on souhaite faire la différence. Je n’ai pas eu l’opportunité de le faire hier, mais je suis content pour Kylian. J’ai essayé d’aider l’équipe, j’étais en place défensivement, on ne leur a pas laissé grand-chose. Dans l’idéal j’aurais aimé mettre ce 52e hier, mais il faut être patient», a expliqué OG dans l'émission de TF1 «Téléfoot», avant de poursuivre. «Thierry a l’habitude, à chaque fois que je marque en club ou en sélection, de m’envoyer un petit message sympa pour me féliciter, cela fait toujours plaisir venant de sa part». Bel esprit.