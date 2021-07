L'OM n'arrive pas à vendre Boubacar Kamara

La suite après cette publicité

Démarrer du bon pied. Lors du premier match amical de préparation, l'Olympique de Marseille s'est imposé tranquillement contre Martigues (3-0). Boubacar Kamara s'est notamment mis en évidence en ouvrant le score pour les Phocéens, d'une jolie demi-volée. Mais le milieu de terrain sera-t-il là toute la saison ?

Les Olympiens réalisent un début de mercato très remarqué dans le sens des arrivées (Konrad de la Fuente, Gerson et Cengiz Ünder déjà officialisés en attendant Pau Lopez, Mattéo Guendouzi et peut-être Luan Peres). Pour ce qui est des départs en revanche, qui pourraient compenser ces investissements, c'est le calme plat. En particulier pour le minot.

Toujours là...

L'Équipe explique que, pour l'heure, les prétendants ne se bousculent pas beaucoup pour le polyvalent jeune homme, capable de jouer dans l'entrejeu ou dans l'axe de la défense. En cause, le tarif demandé par l'OM à un an de la fin de son contrat, en juin 2022 (20-25 M€), et la mauvaise publicité liée à sa non-convocation pour l'Euro Espoirs en juin.

Il y a quelques semaines, l'AC Milan avait été annoncé comme très intéressé. Mais l'agitation est retombée et les Rossoneri semblent opter pour d'autres profils. Sa cote en Angleterre avait un temps semblé élevée (Chelsea, Manchester City), mais là aussi, plus rien à signaler. Un coup de frein pour l'OM, qui comptait, sans se cacher, sur cette vente pour continuer son mercato très ambitieux.