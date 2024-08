JO 2024 : la révélation Brahima Diarra proche de Sivasspor

Formé à Huddersfield, qu’il avait rejoint en 2019 en provenance de l’ACBB, le prometteur Brahima Diarra (21 ans) fait aujourd’hui l’objet de plusieurs intérêts. Avec 42 matches de Championship à son actif, le milieu de terrain franco-malien a cumulé de l’expérience ces dernières saisons, et son profil de box to box, comme sa polyvalence (il peut jouer au milieu de terrain mais aussi sur le côté) et sa créativité, ne laissent pas indifférent en Europe.

Au mois de janvier, nous vous révélions déjà l’intérêt de plusieurs clubs de Championship pour Diarra, dont le statut de joueur libre est de nature à attirer les prétendants cet été. Ca s’est encore accéléré au cours des dernières semaines avec l’intérêt de deux formations de Ligue 1, d’une de Serie A, du G5 belge, mais aussi de la Turquie, dont il est aujourd’hui très proche. Après de très belles prestations avec le Mali aux Jeux Olympiques, compétition où il a dominé le classement des meilleurs dribbleurs devant notamment Michael Olise ou encore Désiré Doué, le convoité Diarra est sur le point de s’engager avec le club turc de Sivasspor, 7e de Süper Lig et tout proche d’accrocher l’Europe la saison dernière. En tout cas, ça continue de se bousculer au portillon de l’un des joueurs maliens les plus prometteurs.