Arsenal va réussir à garder Pierre-Emerick Aubameyang !

Une victoire qui change presque tout pour Arsenal. En renversant Chelsea en finale de FA Cup (2-1) grâce à un doublé d'Aubameyang, le club entraîné par Mikel Arteta a non seulement égayé sa saison et obtenu une qualification in extremis pour la Ligue Europa, mais il a peut-être sauvé les futurs contours de son effectif. Alors que la crise sanitaire pousse le club londonien à envisager le licenciement de 55 personnes pour préserver son mercato, le Daily Telegraph assure qu'une très bonne nouvelle est sur le point d'arriver.

En effet, le journal anglais explique qu'Arsenal a bouclé la prolongation de contrat de Pierre-Emerick Aubameyang, son capitaine et meilleur buteur. Auteur de 22 réalisations cette saison (2e au classement des meilleurs buteurs derrière Vardy), l'international gabonais de 31 ans a accepté de prolonger son contrat de deux saisons, avec une revalorisation salariale. Lié initialement jusqu'en 2021, il aurait donc accepté la proposition d'Arsenal, déterminé à étendre le bail de son meilleur élément depuis son arrivée en provenance de Dortmund en janvier 2018 contre un chèque de 63 M€.

Mikel Arteta va donc pouvoir pousser un grand ouf de soulagement, lui qui espérait publiquement la prolongation de son attaquant, qui ne rechigne même pas à se décaler sur la gauche pour laisser la place dans l'axe à son coéquipier et ami Alexandre Lacazette. Cela préfigure-t-il d'un mercato grand cru pour les Gunners ? Peut-être puisqu'ils seraient aussi sur le point de gagner les batailles pour le défenseur du LOSC Gabriel et l'ailier droit de Chelsea Willian...