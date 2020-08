LOSC : retournement de situation dans le dossier Gabriel

Une place forte du mercato. Cet été, Lille s'impose comme l'un des lieux stratégiques du marché des transferts. Dans le sens des arrivées comme dans celui des départs, les Dogues croulent sous les dossiers chauds. Et l'un d'entre eux concerne Gabriel Magalhães. Agé de 22 ans, le défenseur sort d'un exercice 2019-2020 abouti avec 34 rencontres au compteur toutes compétitions confondues. Et visiblement, ses prestations ne sont pas passées inaperçues. Plusieurs clubs européens se penchent sur son cas, d'autant que la porte semble grande ouverte du côté des pensionnaires du stade Pierre-Mauroy.

En effet, les Nordistes ont officialisé la semaine dernière l'arrivée du Néerlandais Sven Botman, recruté pour compenser son probable départ. Sous contrat jusqu'en 2023 à Lille, Gabriel n'ira donc vraisemblablement au bout de son bail et devrait s'en aller. La question est de savoir où ? En Italie, le Napoli a rapidement été cité comme un courtisan, notamment en cas de départ de Kalidou Koulibaly. Les Partenopei entretiennent plus que jamais de bonnes relations avec le LOSC depuis le transfert de Victor Osimhen. En France, le PSG, qui doit compenser le départ de Thiago Silva, le suivrait. Mais c'est en Angleterre que la cote du Brésilien est au plus haut ces dernières semaines.

Everton mais également Manchester United seraient séduits par son profil. D'ailleurs, ce week-end, les Red Devils semblaient avoir pris l'avantage puisque ses agents ont rencontré les dirigeants mancuniens. Mais MU comme les autres écuries risquent de se faire devancer à en croire les informations publiées par France Bleu Nord ce mardi. On y apprend qu'un nouveau prétendant a pointé le bout de son nez et qu'il pourrait même devancer la concurrence. Et ce club, c'est Arsenal. Les Gunners se seraient positionnés et avanceraient sur ce dossier. Les Londoniens, qui ont prolongé David Luiz et ont accueilli William Saliba recruté l'an dernier, veulent donc renforcer une défense qui a souvent été logiquement pointée du doigt pour ses failles. Affaire à suivre...