La Juventus Turin vient mettre la pression au FC Barcelone pour Memphis Depay

Ce sont les spécialistes du transfert à coût zéro. On ne parle pas des habitués de Football Manager mais bien de la Juventus Turin. Aaron Ramsey, Adrien Rabiot récemment, Paul Pogba, Dani Alves ou Andrea Pirlo si on remonte dans le temps, voilà le genre de joueurs que le club turinois a su recruter sans débourser le moindre centime pour racheter leur contrat. Leurs parcours montrent aussi qu'il ne s'agit pas uniquement là de réaliser de bonnes affaires financières mais bien de renforcer l'équipe.

Memphis Depay sera-t-il le prochain sur la liste ? C'est en tout cas ce que pensent Mundo Deportivo et Tuttosport. Le premier l'annonce ainsi : « la Juve veut arracher Depay au Barça ». En effet, le club catalan est désigné comme le grand favori à la signature de l'attaquant et capitaine de l'Olympique Lyonnais, après avoir échoué à le recruter l'été dernier, faute de liquidités. Depay, âgé de 26 ans, rêve de rejoindre son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas, Ronald Koeman, en Catalogne, et serait déjà d'accord sur les contours d'un contrat.

Le Barça gêné aux entournures

Mais voilà, toujours englué dans ses problèmes financiers, le Barça pourra-t-il lâcher quelques millions en janvier pour satisfaire l'OL et enfin boucler ce transfert ? Les mauvais résultats actuels fragilisent aussi Ronald Koeman, à l'origine de cette piste, et rien ne dit que la prochaine direction du club, qui doit être élue au cours du mois de janvier 2021, ira dans son sens. L'incertitude règne donc sur la faisabilité de l'opération Depay et la Juventus se tient prête à bondir.

La Vieille Dame aurait fait part de son intérêt à l'international néerlandais, alors qu'elle se cherche un renfort offensif également pour le mois de janvier (le nom du Polonais Milik, laissé de côté par Naples, est cité). Que ce soit gratuitement pour l'année prochaine, ou à prix réduit (l'OL pourrait ne réclamer que 5 M€ en janvier), Memphis Depay ressemble bel et bien à un formidable coup sur le marché. Et le Barça ne pourra pas faire traîner plus longtemps le dossier…