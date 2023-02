PSG-Bayern : Julian Nagelsmann n’est pas satisfait du résultat

La suite après cette publicité

Victorieux du Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, mardi dernier (1-0), le Bayern Munich a évidemment pris une belle option pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce vendredi, Julian Nagelsmann est évidemment revenu sur ce succès. Et le technicien bavarois avoue que ses joueurs auraient pu mieux faire et repartir de Paris avec un score plus large.

«Au match aller, nous aurions pu marquer plus de buts. En deuxième mi-temps aussi, nous aurions pu conclure deux ou trois fois. Il nous a manqué quelques détails. La clé pour le match retour sera de les occuper offensivement. Mbappé a dit qu’ils peuvent nous faire mal s’ils ont le ballon et jouent un football offensif. Mais c’est la même chose dans l’autre sens. Nous ne pouvons pas toujours défendre contre eux. Nous devons penser offensivement. Nous devrions aller chercher le deuxième et le troisième but et ne pas essayer de faire durer le 1-0», a assuré Nagelsmann. Le match retour, à l’Allianz Arena, se déroulera le 8 mars prochain.

