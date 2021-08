Liga : orphelin de Lionel Messi, le FC Barcelone s'offre la Real Sociedad

Le FC Barcelone écrivait un nouveau chapitre de son histoire avec ce premier match de la saison en Liga et la réception de la Real Sociedad au Camp Nou. Une rencontre qui marquait également le début de la vie sans Lionel Messi pour les Blaugranas. Si son ombre planait sur le Camp Nou, Ronald Koeman et ses hommes devaient absolument l'emporter pour bien lancer leur saison. Le technicien néerlandais alignait un 4-3-3 avec le trio Griezmann, Braithwaite, Depay en attaque. De son côté, Imanol Alguacil optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Oyarzabal en pointe. Le Barça se procurait une opportunité rapidement, mais la frappe de Braithwaite était bien captée par Remiro (1ère). Les joueurs de Koeman obtenaient la possession en début de match et prenaient le contrôle du jeu.

A la dixième minute, les 20 000 spectateurs du Camp Nou scandaient le nom de Messi en hommage à la star argentine. Sur le terrain, les Blaugranas montraient un visage séduisant et Griezmann bien servi par Depay voyait sa tête heurter le montant (12e). Fort logiquement, le FC Barcelone ouvrait le score après le quart d'heure de jeu. Suite à un superbe coup franc frappé par Depay, Piqué jaillissait et trompait Remiro de la tête (1-0, 19e). Ultra dominateur, le Barça développait tranquillement son jeu. Sur la gauche, Braithwaite centrait pour Depay qui butait sur Remiro (25e).

Le Barça séduisant se fait peur en fin de match

Dans un bon soir, les hommes de Koeman réalisaient le break juste avant la pause. De Jong récupérait le cuir sur la droite et distillait un bon centre pour Braithwaite dont la tête ne laissait aucune chance à Remiro (2-0, 45+2). Au retour des vestiaires, le FC Barcelone pensait tuer le match, mais le but marqué par Griezmann était logiquement refusé pour hors-jeu (47e). Ce n'était que partie remise pour les Blaugranas qui assénaient le coup de grâce avant l'heure de jeu. Depay décalait Jordi Alba sur la gauche dont le centre était mal négocié par Remiro.

Braithwaite opportuniste catapultait le ballon au fond des filets (3-0, 59e). Il fallait attendre la 65ème pour entrevoir la première frappe cadrée de la Real Sociedad. Mikel Merino tentait sa chance de loin mais Neto veillait au grain. Dans un fauteuil, les pensionnaires du Camp Nou se faisaient plaisir dans le jeu et Pedri voyait sa frappe en pivot déviée en corner par Remiro (73e). En fin de match, la Real Sociedad réduisait le score par Lobete idéalement servi dans la surface par Barrenetxea (3-1, 82e). Trois minutes plus tard, Oyarzabal distillait un merveilleux coup-franc et remettait les siens dans le coup (3-2, 85e). Mais la formation catalane ne tergiversait pas longtemps. Dans le temps additionnel, Griezmann décalait Braithwaite sur la droite dont le centre trouvait Sergi Roberto qui libérait son équipe (4-2, 90+1). Avec un grand Martin Braithwaite double buteur et passeur décisif, le FC Barcelone lançait bien sa saison devant son public.

