Al Qadsiah : les débuts compliqués de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie saoudite

«J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre.» C’est par le biais de son compte Instagram que Pierre-Emerick Aubameyang annonçait son départ de l’Olympique de Marseille, le 17 juillet dernier. Une tendance qui avait pris de l’ampleur au fil des jours avant de se confirmer un an après son arrivée. Libre de tout contrat, l’attaquant gabonais avait opté pour le projet marseillais à l’été 2023. Malgré un retard à l’allumage qui avait soulevé quelques interrogations sur sa capacité à endosser le costume de leader, l’ancien joueur de Chelsea a su faire taire les sceptiques.

Malgré la saison plus que moyenne de l’Olympique de Marseille, conclue à une décevante 8e place en Ligue 1, privant ainsi le club phocéen d’une participation à une Coupe d’Europe pour l’exercice 2024-2025, Pierre-Emerick Aubameyang a été l’une des rares satisfactions sur la Canebière en portant son équipe à bout de bras, notamment sur la scène continentale. Si l’OM a réalisé un parcours plus qu’honorable en Ligue Europa, éliminé aux portes de la finale par l’Atalanta Bergame, le Gabonais en a été le grand artisan en trouvant le chemin des filets à 11 reprises (pour 10 passes décisives en 13 rencontres), devenant au passage le meilleur buteur de l’histoire de la compétition (34 buts). Avec la bagatelle de 30 réalisations et 11 offrandes en 51 matchs toutes compétitions confondues sur l’ensemble de la cuvée 2023-2024, le natif de Laval était appelé à rejouer les premiers rôles.

PEA fait le coup de la panne en Arabie saoudite…

Malgré la volonté sans faille des dirigeants marseillais de le conserver pour en faire un cadre de l’effectif de Roberto De Zerbi et un contrat courant jusqu’en juin 2026, Pierre-Emerick Aubameyang a choisi de s’exposer un peu plus au soleil. En quête d’un buteur, la mythique formation d’Al-Qadsiah a réalisé un investissement important pour convaincre le Phocéen de quitter la Canebière (en lui proposant un salaire annuel net de 10 M€) pour rallier le Golfe et découvrir ainsi un 6ᵉ championnat dans sa carrière. Si l’écurie de la ville de Khobar, fraîchement promue en première division, a démarré sur les chapeaux de roues en remportant ses deux premières rencontres de championnat face à Al Fateh (3-0) puis Al-Raed (1-0), les hommes de Michel Gonzalez marquent le pas depuis deux journées (défaite contre Al Shabab sur le score de 0 à 1 puis match nul et vierge contre Al Akhdoud). Et les prestations de Pierre-Emerick Aubameyang interrogent déjà.

Titularisé à la pointe de l’attaque d’Al Qadsiah dès son arrivée, l’attaquant de 35 ans peine à trouver ses marques avec sa nouvelle équipe. Preuve à l’appui, l’international gabonais n’a toujours pas trouvé la faille depuis le début du championnat et est toujours à la recherche de son premier pion. Sur ses 8 tentatives franches, l’ex-buteur du Barça a vendangé deux grosses occasions. Un rendement très insuffisant qui contraste avec le visage qu’il avait affiché lors de la préparation estivale où il avait marqué lors de sa première apparition contre l’Olympiakos en amical (2-2, le 26 juillet dernier) et ses récentes prestations avec la sélection gabonaise. Lors de la trêve internationale de septembre, le leader offensif des Panthères a sauvé l’honneur contre le Maroc (4-1) avant de participer grandement à la victoire des siens contre la Centrafrique (2-0). À Al Qadsiah, Aubameyang est pourtant bien entouré.

Pour son retour dans l’élite saoudienne, le club basé à Khobar a mis les petits plats dans les grands pour se doter d’un effectif capable de rivaliser avec les cadors de Saudi Pro League que sont Al Ittihad, Al Hilal, Al Nassr ou encore Al Ahli. Si la formation saoudienne a fait appel à des vieux briscards tels que la légende du Real Madrid, Nacho Fernandez, elle a également misé sur la jeunesse en séduisant des éléments comme Iker Almena et Ezequiel Fernandez. Pour soutenir Aubameyang aux avant-postes, Al Qadsiah a fait venir l’un des meilleurs passeurs d’Europe de l’an dernier en la personne de Cameron Puertas, révélé sous les couleurs de l’Union Saint-Gilloise (19 assists toutes compétitions confondues). Mais pour le moment, la mayonnaise met du temps à prendre et le Gabonais ne parvient pas à confirmer sa belle campagne avec l’OM. Alors simple retard à l’allumage, difficulté à s’adapter à son nouvel environnement de travail ou alors le poids des années commence-t-il à se faire ressentir ? Une chose est sûre, Pierre-Emerick Aubameyang sera attendu au tournant dans les prochains jours à l’heure où son équipe s’apprête à entrer dans le vif du sujet.