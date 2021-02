Real Madrid : Vinicius s’est excusé après la polémique du téléphone

Ce sont des faits qui remontent au mois d’août dernier. Le Real Madrid affrontait Manchester City en Ligue des Champions à l'Etihad Stadium. Annoncé sur le banc lors de cette rencontre, Vinicius avait mal pris la décision de son entraîneur. Et alors que l’équipe et les remplaçants s’échauffaient, le Brésilien avait été surpris sur son téléphone en loge. Un comportement que Zidane n’avait pas du tout apprécié.

La suite après cette publicité

La sanction ne s’était pas fait attendre puisque Vinicius n’avait même pas disputé une seule seconde dans cette rencontre, alors que son équipe était en grande difficulté. Selon les informations de AS, le jeune joueur de 20 ans avait par la suite appelé Zidane pour s’excuser de son comportement. Un geste qui a beaucoup plu au champion du monde 98, qui a salué le courage et l’humilité de son joueur. Depuis les deux hommes semblent s’entendre à merveille et Zidane continue d'accorder sa confiance à l'ancien ailier de Flamengo.