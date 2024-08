Caen : Kylian Mbappé observe tout

Devenu actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen le mois dernier, Kylian Mbappé se veut ambitieux. Même depuis Madrid et en dépit de son agenda surchargé, le champion du monde 2018 suit l’actualité du club, observe les matches dès qu’il le peut, et met la main au portefeuille lorsqu’il le faut. Cet été, l’arrivée de Yann M’Vila n’aurait par exemple pas été possible sans la sienne. Présent en conférence de presse cette semaine, l’entraîneur normand, Nicolas Seube, s’est justement exprimé sur le rôle plus précis de la star de l’équipe de France en Normandie.

La suite après cette publicité

« On ne va pas se mentir. Kylian Mbappé a son mot à dire sur les gens en capacité de nous rejoindre. Et Kylian Mbappé, ça parle à tout le monde. Quand il prend son téléphone pour faire en sorte que des joueurs viennent, ils viennent. C’est une chance pour nous, une opportunité qu’il faut saisir. En tant qu’entraîneur, c’est extraordinaire de pouvoir accueillir des tops joueurs. Je me mets à la place de Guardiola, il doit être heureux à chaque fois. Je suis très content de ça, a rigolé Seube, avant de poursuivre. Il s’est beaucoup intéressé aux matches que l’on a faits ces six derniers mois. Je sais qu’il a fait en sorte d’observer comment on jouait, quels étaient nos manques, quelle serait la vision de demain. Il s’intéresse de très près à tout ça. »