Kylian Mbappé s’offre le SM Caen !

C’était annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, et ça s’est accéléré il y a quelques jours. Kylian Mbappé a décidé de s’offrir un club de foot. Il vient d’acheter officiellement 80% des parts du SM Caen, un club où il avait passé des essais lorsqu’il était encore enfant. Ce mercredi, le SM Caen a officialisé cet achat dans un communiqué. Comme annoncé, le buteur du Real Madrid, via sa société Coalition Capital, rachète les parts d’Oaktree et va devoir collaborer PAC Invest, la société d’investissement de Pierre-Antoine Capton.

«Interconnected Ventures est fière d’annoncer un projet d’acquisition, à travers son entité d’investissement Coalition Capital, des parts détenues par les fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree ») dans le Stade Malherbe Caen. Les parties s’engagent désormais à suivre le processus de validation avec les autorités compétentes. PAC Invest, la société d’investissement de Pierre-Antoine Capton, reste actionnaire du club et devient ainsi le partenaire de Coalition Capital. Cette transaction marque une étape significative dans le développement stratégique du club et renforce son ambition naturelle de se maintenir parmi les places historiques du football français. Depuis près de 4 ans, Oaktree et Pierre-Antoine Capton, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe dirigeante du club, ont mené un projet de redressement du club permettant d’assurer la gestion financière, de favoriser la mise en avant des jeunes joueurs et de consolider l’assise régionale du club ainsi que ses liens avec les acteurs locaux. Pierre-Antoine Capton tient à remercier Oaktree Capital pour sa contribution et présence pendant les années difficiles du club. De plus, Oaktree et Pierre-Antoine Capton tiennent à remercier Olivier Pickeu pour son investissement. Cette acquisition permettra au Stade Malherbe Caen de bénéficier de ressources stratégiques supplémentaires pour renforcer sa politique sportive, moderniser ses infrastructures et développer des projets innovants», peut-on notamment lire dans le communiqué.