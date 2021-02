OM : le discours lucide et transparent de Nasser Larguet

L'Olympique de Marseille an avait grandement besoin. Avec une seule victoire toutes compétitions confondues sur les onze derniers matches, le club phocéen n'avait pas le droit à l'erreur contre l'AJ Auxerre en 32e de finale de Coupe de France. A l'Abbé-Deschamps, les Marseillais ont fait le boulot en s'imposant 2-0, obtenant ainsi leur qualification pour le prochain tour.

Sur le banc de l'OM depuis la mise à pied d'André Villas-Boas la semaine passée, Nasser Larguet a donc connu sa première victoire avec ses hommes après le nul à Lens (2-2) et la défaite contre le Paris SG dans le Classique dimanche soir (0-2). Une victoire qui fait donc du bien aux Phocéens, mais l'habituel responsable du centre de formation du club a tout de même été clair dans son discours d'après-match : il va falloir mettre plus de qualité pour faire une série.

«Cette victoire-là va nous permettre de se dire qu'on a regoûté au goût de la victoire, qu'on est capables de gagner en faisant les efforts ensemble. Par contre, il va falloir mettre plus de qualité, il va falloir plus construire le jeu, avoir la main dessus, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Et c'est vrai que ça sera un levier pour les prochains matches et on ne peut être dans le calme que si on est capables de faire des séries. Je dirais que c'est une victoire ponctuelle qui doit en principe nous donner un peu plus de confiance dans la construction des prochaines victoires», a développé Nasser Larguet devant la presse, alors que l'OM s'apprêté à défier Bordeaux dimanche en Ligue 1.

Mais ce n'est pas tout. Relancé sur les jeunes, ce dernier n'a pas hésité à mettre un petit coup de pression aux cadres : «pour moi aujourd'hui, personne n'est irremplaçable. Tous les joueurs ont la même responsabilité de relever la tête dans ce club. Chacun a le droit de jouer, il faut être performant à la fois à l'entraînement et sur les prochains matches. Et l'entraînement est l'élément déclencheur de savoir si je suis titulaire ou pas. Pour moi, le statut n'a pas d'importance. Ils ont tous autant de qualités. Par contre, dans la semaine, j'observe le travail, le sérieux, l'engagement. C'est à partir de là qu'ils peuvent gagner leur place dans l'équipe. Nul n'est titulaire au départ.» Des propos qui ont le mérite d'être clairs.