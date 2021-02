Coupe de France : l'OM bat Auxerre et brise la mauvaise série !

Dans le cadre des 32es de finale, l'Olympique de Marseille se déplaçait dans le froid bourguignon pour affronter la belle équipe d'Auxerre, coachée par Jean-Marc Furlan. C'était aussi le troisième match sur le banc de l'OM pour Nasser Larguet. À cette occasion, et pour enfin obtenir une victoire, le Marocain alignait d'entrée Luis Henrique, Dario Benedetto et Valère Germain. Boubacar Kamara, petite surprise, était titularisé à son poste de formation, défenseur central, aux côtés de Leonardo Balerdi. Olivier Ntcham, la dernière recrue phocéenne, était lui dans le groupe.

Et cela n'a pas très bien commencé. Dès les premières minutes, l'AJA se montrait dangereuse. Sur un centre de Gauthier Hein, Pape Gueye se trouait complètement, Yanis Begraoui s'essayait aux six mètres, mais Boubacar Kamara et Yohann Pelé détournaient (5e). La réponse ne se fit pas attendre. Sur un contre, Dario Benedetto envoyait dans la profondeur Valère Germain d'un extérieur du droit, l'ancien Monégasque transmettait à Saîf-Eddine Khaoui qui décalait Dario Benedetto dont le ballon piqué n'était pas cadré (14e). Quelques instants plus tard, Dario Benedetto, encore lui, détournait du dos une tête d'Aly Ndom sur le poteau (21e). Alex Ngando s'est aussi montré, mais en défense. Sur un corner, il repoussait sur sa ligne la tête de Leonardo Balerdi avant de se jeter dans les pieds de Pape Gueye, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les buts (39e). En fin de rencontre, Yanis Begraoui manquait son face à face avec Yohann Pelé (45e+1). À la pause, les deux équipes étaient dos à dos.

Première victoire pour Nasser Larguet

Au retour sur le rectangle vert, Larguet faisait entrer Olivier Ntcham en lieu et place de Valentin Rongier, tandis que Florian Thauvin prenait le relais de Luis Henrique. Mais c'était bien les Auxerrois qui se montraient dangereux. Tout d'abord, Pape Gueye revenait dans les pieds d'un Axel Ngando prêt à marquer (47e), puis après un joli slalom, Kevin Fortuné enroulait sa frappe, mais tombait sur le portier marseillais (50e). Finalement, l'OM allait ouvrir le score. Pol Lirola pressait et récupérait le cuir sur le flanc droit, progressait quelques mètres avec le ballon avant d'offrir un amour de centre pour la tête de Dario Benedetto (0-1, 54e).

Dans la dernière demi-heure, l'AJA essayait de revenir au score et s'exposait aux contres de l'OM, mais rien de bien fou à signaler au cours de cette période jusque dans les dix dernières minutes de la rencontre. Nasser Larguet décidait d'envoyer sur le terrain Ahmadou Dieng, le jeune attaquant tandis que Furlan décidait de faire entrer Rémy Dugimont, l'un des meilleurs buteurs du club avec Mickaël Le Bihan, entré en jeu un peu plus tôt. En fin de rencontre, Mathias Autret forçait Yohann Pelé à se détendre (87e). Mais sur un contre, Pol Lirola, excellent cet après midi à l'Abbé-Deschamps, envoyait sur orbite Ahmadou Dieng, qui concluait pour son premier match (0-2, 90e+3). L'OM file en 16es de finale et Nasser Larguet obtient sa première victoire !