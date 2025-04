Série A : Neymar cite les trois favoris pour le titre

Le championnat brésilien a démarré il y a seulement 2 journées. On ne peut pas vraiment tirer d’enseignements encore mais Neymar voit trois équipes favorites pour le titre, et plus fortes que Santos où il évolue depuis janvier dernier. Le Peixe a d’ailleurs mal débuté avec un nul et une défaite auxquels ne participait pas la star, blessé à un ischio.

«Palmeiras est l’un des meilleurs car ils ont la même équipe depuis de nombreuses années, juge le numéro 10. Flamengo, avec l’effectif dont il dispose. Botafogo (le champion en titre) a également réalisé une belle année en 2024 et a maintenu sa base», assure la star dans une interview accordée à Cazé TV, dont les propos sont repris par Globo.