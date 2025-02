OM : Bennacer, Rongier, Højbjerg… le message fort de Roberto De Zerbi sur la concurrence au milieu de terrain

Pierre-Emile Højbjerg, Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia et désormais Ismaël Bennacer (sans oublier Bilal Nadir et les jeunes Yanis Sellami et Gaël Lafont)… À l’Olympique de Marseille, le secteur de l’entrejeu est plus que jamais fourni. Un signal positif pour un club destiné à jouer les premiers rôles dans l’élite du football français. «Chaque joueur a ses qualités, l’équipe a beaucoup de très bons joueurs et si on veut avoir du succès, il faut ces joueurs qui montent le niveau, pas seulement en match mais aussi la semaine et Valentin, Ismaël font partie de ces joueurs, après, c’est le coach qui fait ses choix. Les joueurs donnent leur valeur, leur qualité et le coach tranche», avouait d’ailleurs Pierre-Emile Højbjerg, ce vendredi. Reste alors à connaître les futures décisions de Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant de défier Saint-Étienne, ce samedi, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, le technicien italien a d’ailleurs livré quelques indices sur sa gestion à venir. «A l’heure actuelle, je veux jouer avec deux numéros six, deux pivots, et deux joueurs au-dessus. Il y a aussi Bilal Nadir, qui fait de bonnes rentrées», a tout d’abord confié l’ancien coach de Brighton, refusant de considérer Adrien Rabiot comme un milieu défensif. Une question subsiste toutefois : qui aura les faveurs de RDZ entre Pierre-Emile Højbjerg, Valentin Rongier et Ismaël Bennacer, dernière recrue en date ? Pour rappel, en l’absence de Rongier, c’est le duo Højbjerg-Bennacer qui avait débuté contre Angers le week-end dernier. Une association définitive ? Rien n’est moins sûr. Face aux journalistes, le coach marseillais a, certes, rappelé les qualités indéniables de Bennacer mais a surtout envoyé un message fort à ses hommes.

Bennacer, Rongier, Højbjerg ? Que le meilleur gagne !

«Bennacer, c’est un titulaire. C’est un joueur qui élève d’un niveau considérable les qualités de l’équipe, c’est un top player. Mais Rongier l’est aussi, comme Hojbjerg. Il y en a deux sur trois qui jouent à ce poste. On va voir. Il faut qu’on ait beaucoup de joueurs forts du niveau de Bennacer, Hojbjerg, Rongier. Je ne le vois pas comme un problème. Je fais jouer celui qui est le plus fort à l’instant T. Il faut avoir des joueurs forts… et beaucoup», confiait ainsi le technicien olympien, quelques secondes seulement après avoir encensé un autre candidat au poste, en la personne de Geoffrey Kondogbia : «je le considère comme l’un des joueurs les plus importants de l’effectif, il peut jouer en défense et au milieu. Il revient d’une blessure de presque deux mois. Il a une stature physique imposante, il a besoin de plus de temps pour revenir à 100%. Je l’ai trouvé en bonne forme cette semaine». Disposant de nombreuses ressources dans l’entrejeu, De Zerbi compte donc faire marcher au mieux ce jeu de la concurrence et ainsi tirer le meilleur de chacun.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 43 21 +20 13 4 4 45 25 16 ASSE 18 21 -26 5 3 13 19 45

Une volonté répondant finalement à l’extrême exigence du tacticien de 45 ans, pas encore totalement satisfait du rendement de ses troupes. «On a progressé et c’est normal, on travaille et on essaye de régler les détails et d’améliorer les défauts. On peut encore mieux faire. Contre Angers, un bloc bas, on a bien joué et on a trouvé l’équilibre entre ne pas être pressés et l’efficacité. Je ne suis pas encore content à 100%, on peut encore être meilleurs. On s’est amélioré sur beaucoup de choses. Sur la ligne défensive, la hauteur de la ligne… On est très courageux et très efficace dans la gestion du ballon. On comprend quand il faut plus jouer dans l’axe ou sur les côtés. On attaque toujours la surface à plusieurs. Le pressing haut est également très important. Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer». Et Bennacer, Rongier, Højbjerg ou encore Kondogbia devront tout faire pour mériter leur place.

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Un score de 2-1 entre l’OM et ASSE vous rapporte jusqu’à 770€