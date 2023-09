Ligue 1 : au terme d’un match complètement dingue, Nantes vient à bout de Lorient

Dans un derby breton spectaculaire et haletant qui nous aura tenus en haleine pendant 90 minutes ce samedi, c’est finalement Nantes qui est parvenu à décrocher son deuxième succès de la saison en Ligue 1. Au terme d’un scénario fou, les Canaris se sont en effet imposés 5-3 face à des Lorientais qui auront toutefois affiché des valeurs de courage, et ce, des fondations jusqu’aux combles. Malgré une entame de match à l’envers de son équipe, qui aura vu Kroupi, seulement 17 ans, inscrire son premier but en Ligue 1, Mathis Abline a lui aussi pris son courage à deux mains, marquant par deux fois pour donner l’avantage à son équipe (42e, 46e). Mostafa Mohamed, qui traverse la période la plus faste de son périple nantais, a lui confirmé la tendance en inscrivant son 5e but de la saison quelques minutes plus tard sur un coup-franc somptueux (55e).

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Nice 12 6 4 3 3 0 8 4 2 Monaco 11 6 7 3 2 1 15 8 3 Brest 10 5 1 3 1 1 7 6 4 Marseille 9 5 3 2 3 0 7 4 5 PSG 8 5 4 2 2 1 10 6 6 Nantes 8 6 0 2 2 2 11 11 7 Lille 8 5 0 2 2 1 7 7 8 Metz 8 5 -2 2 2 1 7 9 9 Rennes 7 5 4 1 4 0 10 6 10 Reims 7 5 2 2 1 2 9 7 11 Strasbourg 7 5 -2 2 1 2 6 8 12 Le Havre 6 5 2 1 3 1 8 6 13 Toulouse 6 5 -1 1 3 1 5 6 14 Lorient 6 6 -2 1 3 2 10 12 15 Montpellier 5 5 0 1 2 2 9 9 16 Lyon 2 5 -7 0 2 3 3 10 17 Clermont 1 5 -6 0 1 4 4 10 18 Lens 1 5 -7 0 1 4 4 11 Voir le classement complet

Mais pas suffisant pour décourager des Lorientais requinqués, à l’image de Romain Faivre, très en vue en seconde période. Déjà buteur pour offrir le point du nul à son équipe face à Monaco le week-end passé (2-2), l’ancien Lyonnais a remis le couvert en réduisant l’écart en fin de rencontre ce samedi (76e). Mais puisque cette rencontre n’était pas assez riche en buts pour Florent Mollet, l’ancien Montpelliérain a lui aussi décidé d’y aller de son but pour porter le score à 4-2 (83e), avant que la recrue lorientaise Tosin ne lui réponde (85e). Finalement, le mot de la fin sera revenu à Moses Simon, étincelant depuis le début de saison et libérateur sur penalty pour conclure une soirée émotionnellement très chargée (90+9e).