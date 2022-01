Liga : Barcelone s'impose dans la difficulté à Alavés

Septième de Liga avant le coup d'envoi, le FC Barcelone voulait poursuivre sa remontée vers la Ligue des Champions en prenant trois points chez le Deportivo Alavés, avant-dernier du Championnat et actuellement sur une série de neuf matchs sans victoire en Liga (4 nuls, 5 défaites). Pour y parvenir, Xavi Hernandez devait composer sans Depay, Fati, Garcia, Gavi et Dembélé, en instance de départ lors de ce mercato hivernal et officiellement victime de maux d'estomac.

Avec un trio d'attaque composé de L. De Jong, Ezzalzouli et Torres, Barcelone démarrait bien la première période et L. De Jong, à la réception d'un centre de Pedri, tentait une reprise de volée qui filait sur la droite du cadre. Mais comme souvent depuis le début de la saison, le Barça ne parvenait pas à se montrer dangereux et aurait même pu se faire surprendre avant le retour au vestiaire si Pons avait mieux frapper son ballon dans la surface (45e). Un premier acte décevant, où les Catalons n'ont quasiment rien produit.

Frenkie De Jong sauve le Barça

Après la pause, les blaugranas manquaient encore de précision et la défense des Basques pouvait reprendre tranquillement devant L. De Jong (49e). Quelques instants plus tard, Barcelone se manquait encore après un coup franc frappé tendu vers le but, où L. De Jong et Piqué se jettaient... sans pouvoir reprendre le ballon (63e). Les occasions s'accumulaient, mais l'attaque catalane ne parvenait pas à les exploiter. De quoi donner de l'espoir aux joueurs d'Alavés, qui étaient proche d'ouvrir le score après une tête de Joselu qui a manqué de peu le cadre (78e).

Mais malgré cette prestation décevante, le Barça a poussé et a réussi à ouvrir le score sur une belle passe lobée d'Alba vers Torres, qui pouvait transmettre à F. De Jong. Le milieu de terrain catalan pouvait conclure dans le but vide. Au bout du suspense, Barcelone renoue avec le succès et remonte à la cinquième place de la Liga et à un point de l'Atlético de Madrid (4e), son prochain adversaire pour le compte de la 23ème journée de Liga. De son côté, Alavés poursuit sa mauvaise série et reste à un point de Cadiz (18e), avant d'aller à Elche.