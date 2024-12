Oscar fait son retour à São Paulo

Après huit années passées en Chine, du côté de Shanghai, Oscar (33 ans) a fait ses adieux. Le Brésilien est reparti avec des souvenirs plein la tête, lui qui a empoché au total 192 M€ durant son passage là-bas. Libre, il a vite rebondi. Hier soir, São Paulo a officialisé son arrivée. L’ancien joueur de Chelsea s’est engagé pour trois saisons avec son club formateur.

De quoi le rendre fier. «Je suis heureux d’être de retour au Brésil et de pouvoir jouer pour São Paulo, qui est le club où j’ai commencé, où j’ai établi ma base et où j’ai grandi. Je suis heureux d’avoir la chance de revenir, tout comme ma famille. Je suis reconnaissant de l’affection que j’ai reçue sur les réseaux sociaux ces derniers jours et je ferai de mon mieux pour réaliser de grandes choses ensemble.» Le message est passé.