Shanghai Port : Oscar, le dernier survivant d’une aventure chinoise à 192 M€

Au mercato d’hiver 2023, l’Arabie saoudite a fait une entrée fracassante sur le mercato. En effet, la Saudi Pro League a réussi à attirer dans ses filets le quintuple Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo (Al-Nassr). Un sacré coup d’autant que le Portugais était libre après la résiliation de son contrat à Manchester United. Depuis, d’autres grands noms de la planète football ont suivi son exemple, à l’image de Karim Benzema (Al-Ittihad) ou de Neymar Jr (Al-Hilal), pour ne citer qu’eux. À coup de millions, les écuries saoudiennes ont recruté des stars, dont l’objectif est de participer au rayonnement de l’État du Golfe, qui organisera la Coupe du Monde 2034; tout en aidant au développement du championnat local. Un modèle qui a été mis en place par la Chine bien des années avant.

La suite après cette publicité

Le grand 8 en Chine

En effet, au début des années 2010, l’Empire du milieu a misé sur de grands noms pour permettre à la Chinese Super League de grandir. Ainsi, des footballeurs tels que Didier Drogba, Nicolas Anelka, Seydou Keita, Lucas Barrios, Guillaume Hoarau, Marouane Fellaini ou encore Yannick Ferreira-Carrasco, ont tous tenté l’aventure avec plus ou moins de succès. Certains n’ont été que de passage, d’autres sont restés un poil plus longtemps. Mais le footballeur qui y a passé le plus de temps est sans doute Oscar. Grand talent de Chelsea, le Brésilien avait choqué tout le monde puisqu’il avait décidé de quitter le football européen en décembre 2016 afin de signer en Chine alors qu’il était seulement âgé de 25 ans. Un choix très critiqué, mais assumé par le footballeur auriverde.

Il a donc posé ses valises au Shanghai SIPG, devenu depuis le Shanghai Port. Véritable icône en Chine, Oscar est resté fidèle à son club durant des années. En huit ans, il a participé à 248 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps pour lui de marquer 77 buts et de délivrer 141 assists. Là-bas, l’ancien joueur de l’Internacional Porto Alegre a également garni son armoire à trophées de 5 nouveaux titres, dont 2 cette année. En effet, il a gagné à trois reprises le championnat (2018, 2023 et 2024), la Supercoupe de Chine (2019) et la Coupe de Chine (2024). Élu meilleur passeur de la Chinese Super League à trois reprises, Oscar a participé à 35 rencontres toutes compétitions confondues cette saison (16 buts et 25 assists). Sa dernière apparition a eu lieu hier face à Gwangju en C1 asiatique (1-1).

La suite après cette publicité

Oscar a gagné 192 M€ !

Le Brésilien, acheté 61 M€, a transformé un pénalty lors d’un match qui était son dernier sous les couleurs de Shanghai Port. En fin de contrat le 31 décembre, il va quitter l’écurie chinoise. Après le coup de sifflet final hier, il a pris son visage entre ses mains avant de fondre en larmes après des adieux émouvants. Ses coéquipiers l’ont entouré et vêtu d’une écharpe aux couleurs du club. Une page va donc se tourner pour le club de Shanghai et plus largement pour le football chinois, puisque l’international auriverde (48 capes) est la dernière grande star de la ligue. Le footballeur de 33 ans va s’en aller avec des souvenirs plein la tête mais également un compte en banque bien garni puisqu’il touchait un salaire d’environ 24 M€ par an, soit un total de 192 M€ en 8 ans !

Bientôt libre et sur le marché, Oscar, dont la dernière apparition avec le Brésil remonte à 2015, va pouvoir se pencher sur son avenir. Il n’a jamais caché qu’il aimerait porter de nouveau le maillot des Blues. « C’est bien sûr un rêve de revenir à Chelsea. Tout le monde connaît la passion que j’ai pour ce club. J’ai beaucoup de bons souvenirs de là-bas… Je rêve toujours de jouer pour cette équipe. Donc si je peux revenir en Europe ou à Chelsea, alors j’espère que nous pourrons en parler.» Mais un retour là-bas paraît impossible. En revanche, il a plus de chances de trouver un point de chute ailleurs en Europe ou au Brésil. L’Internacional, son ancien club, lui a ouvert la porte il y a quelques mois. Il reste maintenant à savoir ce que le Brésilien souhaite faire pour la suite de sa carrière.