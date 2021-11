PSG féminines : garde à vue prolongée pour Aminata Diallo

Soupçonnée d’être impliquée dans l’agression de sa coéquipière au Paris Saint-Germain, Kheira Hamraoui, la garde à vue d’Aminata Diallo a été prolongée de 24 heures. Déjà auditionnée à quatre reprises, cette dernière nie son implication dans cette affaire, d’après les informations de L’Équipe. Un homme de 34 ans incarcéré à la prison de Lyon-Corbas (Rhône) a également été placé en garde à vue mercredi pour racket et actes de torture et de barbarie.

Il s’agirait d’une connaissance d’Aminata Diallo et aurait contacté plusieurs joueuses du PSG lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Ces dernières seraient Marie-Antinette Katoto, Grace Geyoro, Sakina Karchaoui et Aminata Diallo. Il aurait prétendu avoir eu une relation intime avec Kheira Hamraoui pendant trois, lorsqu’elle jouait au FC Barcelone et aurait communiqué des informations sur la vie privée de cette dernière, notamment une anecdote sur une soirée organisée au domicile de Presnel Kimpembe.