Droits TV : le premier bilan dramatique de DAZN

C’est un dossier qui avait animé tout l’été du côté du football français. En pleine crise des droits TV avec l’absence d’un diffuseur à quelques jours du début de la Ligue 1, la LFP avait décidé de signer son contrat avec DAZN et son offre de 400 millions complétée par celle de beIN Sports et ses 100 millions d’euros. Un montant très loin du milliard attendu par Vincent Labrune. Depuis, les débuts de la chaîne britannique ont fait couler beaucoup d’encre et avaient débuté par un fiasco autour des prix des abonnements jugés excessifs.

Pour pouvoir suivre les matches de Ligue 1 (8 matches sur 9), il faut ainsi débourser 29,99 € par mois avec engagement et 39,99 € sans engagement. Sans compter l’abonnement à beIN Sports qui possède les droits de certaines grosses affiches et qui pousse donc le consommateur à débourser entre 40 et 50 euros pour suivre l’intégralité de la Ligue 1. Depuis, pour redorer son image, DAZN avait décidé de lancer et prolonger plusieurs offres spéciales pour attirer les fans de football qui se tournent de plus en plus vers le piratage et la diffusion en streaming illégal des rencontres.

500 000 abonnées à ce jour…

Pour autant, malgré des prix jugés excessifs, DAZN avait semblé très ambitieux et annonçait vouloir atteindre l’objectif des 1,5 million d’abonnés. Un chiffre énorme qui ne semblait pas du tout correspondre à la réalité du marché alors que Prime Video, avec une offre bien plus complète et moins coûteuse, n’avait pas vraiment réussi à être rentable. Dans son édition du jour, L’Équipe dévoile ainsi le premier bilan de DAZN. Après plus de deux mois de Ligue 1, la chaîne britannique ne compterait que… 500 000 abonnés (et non pas 100 000 comme certaines rumeurs indiquaient). Un chiffre qui reste très éloigné de l’objectif souhaité. À titre de comparaison, à la même période, la chaîne Téléfoot du groupe Mediapro, qui avait fait faillite et abandonné la Ligue 1 en cours de saison, comptait 600 000 abonnés. Dans son contrat, DAZN a ainsi prévu une clause stipulant que si les 1,5 million d’abonnés ne sont pas atteints en décembre 2025, le contrat peut être rompu pour ne pas éviter la catastrophe de la même manière que Telefoot.

Et la chaîne Téléfoot proposait une couverture de la Ligue 1 bien plus complète. C’est aussi ce qui fait grincer des dents chez DAZN. Selon les indiscrétions du quotidien français, le commentateur Luigi Colange va déjà quitter la chaîne après seulement six journées. Ce dernier a évoqué « une divergence de point de vue éditorial ». Le journaliste aurait ainsi déploré un dispositif de suivi des rencontres trop léger et un manque de considération de la chaîne. Mais face à cette vague d’interrogations, Brice Daumin, le DG France de DAZN, a tenu à apporter quelques clarifications, expliquant ainsi que le temps avait manqué à la chaîne pour proposer une couverture plus étoffée de la L1. Mais l’objectif est désormais d’accélérer petit à petit avec comme objectif une couverture XXL et inédite pour le Classique du 27 octobre (on parle d’un plateau de 4h avec la présence de consultants et d’artistes du monde de la musique). Il faudra voir si cela changera le regard des fans de foot sur la chaine…