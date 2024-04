Le PSG a désigné sa nouvelle tête d’affiche

Durant près de 7 ans, Kylian Mbappé (25 ans) a porté et défendu les couleurs du PSG. Mais ce ne sera bientôt plus le cas. Le Français va rejoindre le Real Madrid, libre, à la fin de son contrat. Il pourrait d’ailleurs ne pas arriver seul puisque son coéquipier et ami, Achraf Hakimi, est aussi dans le viseur merengue. La Casa Blanca pense à lui pour l’été 2025 lorsqu’il faudra préparer la succession de Dani Carvajal et Lucas Vazquez, qui va prolonger d’un an cet été. Mais le PSG ne compte pas se laisser piller.

La suite après cette publicité

Comme évoqué à plusieurs reprises, les pensionnaires du Parc des Princes veulent offrir une prolongation de contrat au Lion de l’Atlas, dont le bail actuel s’achève en juin 2026. Pour le convaincre, Mundo Deportivo explique que le club de la capitale veut faire de lui la nouvelle tête d’affiche du club après le départ de Mbappé. Son talent, ses qualités mais aussi le fait qu’il soit une référence dans le monde arabe plaît beaucoup aux dirigeants qataris. Il ne sera certainement pas le seul joueur à être mis en avant après le départ de Mbappé, puisque des recrues sont attendues et des éléments comme Ousmane Dembélé peuvent occuper ce rôle.