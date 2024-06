L’homme le plus riche de Géorgie offre 10 millions de dollars à la sélection

La Géorgie a sans doute vécu le plus grand exploit de son histoire hier. Les hommes de Willy Sagnol ont battu le Portugal 2-0 pour s’offrir une qualification pour les 8es de finale, eux qui disputent leur première grande compétition internationale. Les partenaires de Georges Mikautadze affronteront l’Espagne dimanche prochain. L’oligarque Bidzina Ivanichvili, dont la fortune personnelle est estimée à 4,9 milliards de dollars (l’équivalent à 25% du PIB de son pays), en profite pour faire monter la sauce.

L’homme le plus riche du pays, et par ailleurs chef de parti politique pro-russe du Rêve géorgien, va offrir 10 M€ à l’équipe nationale pour cette qualification. Ce n’est pas tout. Il a d’ores et déjà promis de doubler cette somme en cas de victoire face à l’Espagne et de quart de finale. De quoi en motiver certains, des fois qu’il y en ait encore besoin.