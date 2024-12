Le Bayern Munich négocie pour s’offrir une star de la Ligue 1

Le Bayern Munich aime bien suivre la Ligue 1 et n’hésite d’ailleurs pas à passer à l’action pour se renforcer. Cet été, le club bavarois, en pleine reconstruction après l’échec du passage de Thomas Tuchel, avait ciblé le jeune Désiré Doué. Le Rennais, qui avait longtemps hésité, avait fini par rejoindre le PSG pour une somme d’environ 60 millions d’euros. Habitué à ne pas trop dépenser sur le mercato, le Bayern Munich avait tout de même souhaité renouveler un peu son effectif avec les arrivées de Michael Olise et João Palhinha notamment.

Mais il reste encore un secteur offensif à renouveler. Si Michael Olise a apporté une touche de fraîcheur dans ce secteur, le Bayern Munich peine à trouver de nouveaux éléments. Le coach Vincent Kompany se repose sur des visages habitués du club depuis plusieurs saisons, à savoir Thomas Muller, Kingsley Coman, Serge Gnabry ou encore Leroy Sané. Pour le poste de numéro 9, le Bayern n’a aucune autre possibilité que Harry Kane. Et alors que l’international anglais s’est blessé récemment, Kompany doit bricoler en attaque. Une situation délicate que la direction du club allemand ne souhaite pas vivre trop longtemps.

Un remplaçant à Harry Kane

Dans ce sens, Sport et BILD révèlent que le Bayern Munich est entré dans la course pour… Jonathan David. L’attaquant du LOSC, meilleur buteur de la Ligue 1 avec 11 buts en 14 matches, arrive en fin de contrat cet été et peut donc négocier avec le club de son choix dès le début du mois de janvier. S’il est lié à des clubs de Premier League, le Canadien est surtout dans le viseur du Bayern qui veut en faire une alternative à Harry Kane. La direction a même déjà entamé des discussions avec le joueur et espère le convaincre de rejoindre la Bundesliga dans un rôle de numéro deux à la pointe de l’attaque.

Le buteur de 24 ans, aussi convoité par le Barça, coche toutes les cases sur le plan sportif et économique pour plaire au Bayern Munich qui avait aussi hésité avec l’idée de recruter un gros numéro 9. Le nom de Viktor Gyökeres a même été évoqué, mais le Bayern Munich, avec la présence de Harry Kane dans l’effectif, cherche plutôt un numéro 9 de complément. Reste à convaincre Jonathan David d’accepter ce rôle alors qu’il est aussi tenté par l’idée de filer au Barça pour déloger, avec le temps, Lewandowski (36 ans) qui arrive sur la fin.