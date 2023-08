Espagne : la FIFA suspend provisoirement Luis Rubiales

Ces derniers jours l’actualité du côté de l’Espagne est marquée par la grosse polémique autour de Luis Rubiales. Le président de la RFEF avait embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso après la victoire en finale de Coupe du Monde féminine. Depuis, le dirigeant espagnol est dans la tourmente et toute l’équipe féminine espagnole (mais pas que) dénonce son comportement et réclame son départ. Luis Rubiales, durant l’assemblée, a surpris son monde en annonçant qu’il ne comptait pas démissionner et que le bisou était bien consenti. De quoi faire réagir Hermoso par la suite.

La suite après cette publicité

Ce samedi, devant la situation, la FIFA a décidé de suspendre le président de la fédération espagnole. «Le président de la Commission de Discipline de la FIFA , Jorge Ivan Palacio (Colombie), usant des pouvoirs accordés par l’article 51 du Code disciplinaire de la FIFA (FDC), a décidé aujourd’hui de suspendre provisoirement M. Luis Rubiales de toutes activités liées au football à niveau national et international. Cette suspension, qui entrera en vigueur aujourd’hui, est pour une période initiale de 90 jours, dans l’attente de la procédure disciplinaire ouverte contre M. Luis Rubiales le jeudi 24 août»