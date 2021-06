L'AS Monaco va boucler l'arrivée d'Alexander Nübel !

L'AS Monaco s'apprête à frapper fort sur le marché des transferts. Après plusieurs jours de négociations, le club de la Principauté va finaliser l'arrivée du jeune portier allemand Alexander Nübel. Barré par Manuel Neuer au Bayern Munich, le principal protagoniste cherchait à obtenir du temps de jeu en vue de la saison prochaine. Plusieurs clubs se sont rapidement positionnés pour tenter d'accueillir celui qui est considéré comme l'un des plus grands espoirs au poste de gardien.

Ainsi, l'OM, le LOSC et l'AS Monaco se sont livrés une rude bataille dans ce dossier. L'affaire s'avérait encore un peu plus complexe ces dernières semaines avec la volonté du Bayern de retenir son gardien. En effet, l'intronisation de Julian Nagelsmann pouvait redistribuer les cartes pour Nübel. Le nouvel entraîneur du champion d'Allemagne se montrait plutôt enclin à offrir plus de possibilités à l'intéressé pour s'exprimer.

Alexander Nübel prêt à chiper la place de Lecomte à Monaco

Malheureusement pour les Bavarois, la doublure de Neuer en a décidé autrement. Selon les informations de RMC Sport, l'ASM finaliserait les derniers détails de l'arrivée d'Alexander Nübel en Principauté. Ce dernier va arriver dans le week-end sur le Rocher pour passer la traditionnelle visite médicale. Toutes les parties se sont entendues sur un prêt de deux saisons. De son côté, le Bayern a même déjà trouvé le remplaçant de Nübel en la personne de Sven Ulreich (32 ans) selon Sport1.

Avec la venue du gardien allemand, le statut de Benjamin Lecomte pourrait être fragilisé. Titularisé à 28 reprises la saison dernière avec treize clean sheets en Ligue 1, l'ancien gardien du MHSC semble plus que jamais en sursis avec ce renfort de premier choix. En attendant, l'AS Monaco confirme son appétence pour les profils jeunes et talentueux...