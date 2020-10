L'Atlético aurait enfin trouvé une porte de sortie à Thomas Lemar !

En 2018, l’Atlético de Madrid avait explosé ses records d’achat en investissant pas moins de 70 M€ dans le transfert de Thomas Lemar. Le joueur était alors sur le point de soulever sa première Coupe du Monde avec la France et sortait de trois années réussies à l’AS Monaco. Mais si ses débuts en Espagne ont été encourageants, Lemar (24 ans) a depuis changé de statut.

Aujourd’hui, l’international tricolore (22 sélections, 4 buts) est considéré comme le plus gros flop de l’histoire des Matelassiers. Rendez-vous compte, en deux ans passés dans la capitale espagnole, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises. Relégué au rôle de remplaçant de luxe, Lemar a même plusieurs fois bloqué le mercato de l’Atlético.

L'Atlético ne veut plus de son flop

En effet, ses dirigeants ont essayé à de nombreuses reprises de lui trouver une nouvelle équipe pour se servir des liquidités encaissées pour recruter. Le Valencian Rodrigo et l’ex-Parisien Edinson Cavani sont entre autres passés sous le nez des Madrilènes à cause de ce manque de liquidités. Mais il faut croire, selon AS, que Thomas Lemar a enfin trouvé une porte de sortie.

Annoncé dans le viseur du Bayern Munich et du RB Leipzig, le Français pourrait finalement filer au FC Porto. Les Dragões avaient déjà manifesté leur intérêt et sont cette fois entrés en négociations en vue d’un prêt. L’Atlético pourrait d’ailleurs envoyer un deuxième Colchonero au Portugal puisque Porto veut également le prêt d’Hector Herrera. Une opération qui satisferait les Madrilènes dans le cadre de la venue de Lucas Torreira.