Cristiano Ronaldo et N’Golo Kanté ont failli signer à Arsenal

Dans un entretien accordé à Sport Bible en compagnie de l’ancien joueur Ian Wright, Arsène Wenger, coach d'Arsenal durant 22 ans, a livré deux anecdotes pour le moins surprenantes et qui ne manqueront pas de donner quelques regrets aux fans des Gunners. Si le coach français a connu des joueurs de grands talents comme Thierry Henry, Denis Bergkamp ou encore Patrick Vieira pour ne citer qu’eux, l'actuel président du développement du football mondial de la FIFA a également laissé passer de sacrées opportunités, à en croire ses propos.

L’une d’elle concerne Cristiano Ronaldo (36 ans) lorsqu’il était encore au Sporting Portugal: «c’était possible, si nous avions été un peu plus rapides, de quelques jours, parce qu’on avait un accord. Mais Manchester United est arrivé six jours plus tard», a ainsi avoué Wenger. Finalement, le Portugais brillera sous le maillot de Manchester United, où il lancera définitivement sa carrière au plus haut niveau. Mais ce transfert raté n’est pas le seul regret du côté de Londres... Avant de rejoindre Caen en Normandie, N’Golo Kanté (30 ans) évoluait à Suresnes, en région parisienne et l’ancien coach des Gunners s'était vu conseiller le joueur par un ami : «il jouait dans un club à Paris (Suresnes). Un de mes meilleurs amis m’a dit : s’il te plait, j’ai un joueur que nous savons incroyable. Personne ne veut de lui en France.» Finalement, l’actuel joueur de Chelsea rejoindra Boulogne-sur-Mer avant de s'engager avec Caen...

“If we had been a fraction quicker, a few days, we would have signed him. Man Utd came in five or six days later.” ⏳ @IanWright0 talks to former boss Arsene Wenger about how close he was to signing @Cristiano for Arsenal 😨🖊 pic.twitter.com/9vSj4bpNGo