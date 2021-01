PSG : Leonardo a passé la seconde pour Emerson

La suite après cette publicité

C'est un nom qui revient très souvent lorsque l'on parle du PSG de l'autre côté des Pyrénées. Si les premières rumeurs évoquant un intérêt du club de la capitale française pour Emerson (Betis) pouvaient ressembler à de simples bruits de couloir, elles commencent bel et bien à devenir sérieuses. Si on se fie à de nombreux médias, dont certains très sérieux, Leonardo serait très intéressé par son compatriote.

Et la radio Cadena COPE dévoile de nouveaux éléments en cette fin de semaine. Ainsi, le directeur sportif parisien aurait déjà rencontré l'agent du latéral du Betis, qui reviendra à Barcelone cet été. Sa situation est un peu complexe, puisqu'il avait été co-acheté par les deux clubs espagnols, et après deux saisons en Andalousie, il doit arriver en Catalogne en juin prochain.

Le joueur fera la présaison avec le Barça, puis une décision sera prise

Quoiqu'il en soit, Leonardo est sous le charme et serait prêt à mettre jusqu'à 25 millions d'euros sur la table pour la saison prochaine. Le FC Barcelone ne serait pas contre une vente, tout comme le joueur pourrait bien être intéressé par le projet parisien, lui dont le contrat à Barcelone expire en 2025. En proie à des difficultés financières, les Catalans ont bien besoin d'argent et ont déjà du monde à ce poste, avec Dest, Sergio Roberto et Mingueza.

Ce qui n'est pas forcément le cas des Parisiens, où Florenzi n'est que prêté alors que Dagba ne convainc pas forcément. D'autres clubs pourraient se mêler de cette histoire, puisque l'été dernier, l'AC Milan était déjà intéressé. Tout dépendra aussi du futur président du Barça, et pour l'instant, il est prévu qu'Emerson fasse la présaison avec le club catalan.