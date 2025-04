Swansea : Luka Modric devient co-propriétaire

Annoncé par plusieurs médias, le milieu croate, Luka Modric, rejoint officiellement la direction du club gallois de Swansea : «Swansea City est ravi d’annoncer que le vainqueur du Ballon d’Or, Luka Modrić, a rejoint le club en tant qu’investisseur et copropriétaire. Luka est le joueur le plus décoré de l’histoire du Real Madrid, remportant six Ligues des champions, six Coupes du monde des clubs, cinq Supercoupes d’Europe, quatre titres de Liga, deux Coupes d’Espagne et cinq Supercoupes d’Espagne. L’investissement de Luka dans le club témoigne de son ambition et de sa vision. Il jouera un rôle clé pour aider le club à attirer l’attention du monde entier et à progresser, sur le terrain comme en dehors». Lors de l’annonce officielle communiqué par le club, Luka Modric a déclaré :

«C’est une opportunité passionnante. Swansea possède une identité forte, un public incroyable et l’ambition de concourir au plus haut niveau. Jouant au plus haut niveau, je suis convaincu de pouvoir apporter mon expérience au club. Mon objectif est de soutenir positivement la croissance du club et de contribuer à bâtir un avenir prometteur». Tom Gorringe, président directeur général, a déclaré : «je suis ravi que Luka rejoigne le club en tant qu’investisseur et copropriétaire. Il n’existe pas de meilleur modèle pour nos joueurs, du centre de formation à l’équipe première. Son soutien à notre ambition et sa volonté de nous accompagner dans notre parcours seront essentiels pour continuer à améliorer nos résultats sur et en dehors du terrain. Lors de nos échanges, il a démontré sa passion pour le club, sa connaissance de nos performances et sa volonté sincère de nous aider à progresser. Je suis impatient de collaborer plus étroitement avec lui pour nous faire progresser»