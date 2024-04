Le Bayern Munich prend une nouvelle décision avec Thomas Tuchel

Le Bayern Munich n’en finit plus de s’enfoncer dans la crise. Ils avaient pourtant rassuré au mois de février et revenant bien en Championnat et en se qualifiant pour les quarts de finale de Ligue des Champions, mais les Bavarois sont rapidement retombés en subissant une sixième défaite en Bundesliga. Avant de jouer Arsenal en quarts de finale de C1, le FCB s’est lamentablement incliné sur la pelouse d’Heidenheim, après avoir mené 2-0 à la pause. Une première depuis… 24 ans !

Éliminé de la Coupe d’Allemagne et alors que le Bayer Leverkusen n’a besoin que d’une victoire de plus pour remporter la Bundesliga, le Bayern Munich n’a que la Ligue des Champions à jouer pour sauver sa mauvaise saison. Après la défaite, Thomas Tuchel a lourdement été conspué par la presse allemande et la légende bavaroise, Lothar Matthäus, a demandé son départ imminent. «La performance embarrassante contre Dortmund et le résultat d’aujourd’hui en disent long. Thomas Tuchel doit partir. Le Bayern doit réagir dans les prochaines 24 à 48 heures, car cela ne peut pas continuer ainsi», a-t-il expliqué sur Sky Sports.

Thomas Tuchel va rester, mais…

Mais pourtant, le directeur sportif Christoph Freund l’a confirmé à son poste après le match. «Tout le monde doit se regarder dans le miroir et se demander si on a tout donné. Nous ne pouvons pas nous permettre d’encaisser trois buts en deuxième mi-temps à Heidenheim après avoir mené 2-0. Chacun doit se remettre en question et nous ne pouvons pas accepter cela. Si Thomas Tuchel sera sur le banc contre Arsenal ? Oui, à 100%. Tuchel fait tout ce qu’il peut pour trouver de l’énergie. La Ligue des champions est la dernière chance pour le Bayern de remporter un titre. Nous savons tous que nous pouvons et devons faire autrement», a déclaré Freund. Une décision qui ne devrait pas plaire à tous les fans bavarois, mais qui sonne comme une dernière chance avant le match aller contre Arsenal, mardi, à l’Emirates Stadium.

Même chose pour l’autre DS du Bayern Munich, Max Eberl. «Le discours de la semaine a été très émouvant. Thomas a tout donné dans cette salle de réunion. Ce n’est pas ce que Thomas méritait. Si Tuchel restera bien jusqu’à la fin de la saison ? Je ne peux pas répondre à cette question pour l’instant», a-t-il ajouté. De son côté, Thomas Tuchel a poussé un gros coup de gueule, mais n’a pas évoqué son avenir : «Cela ne devrait pas arriver à ce niveau. Nous avions tout contrôlé à la mi-temps, il est difficile de répondre maintenant. Nous avons du mal à maintenir le niveau, malheureusement aujourd’hui en est une nouvelle preuve. Nous avons perdu le match dans les 15 premières minutes de la seconde mi-temps, alors que nous avions fait beaucoup de bonnes choses en première mi-temps», a-t-il expliqué en zone mixte. Pour rappel, le technicien bavarois quittera le Rekordmeister en fin de saison.