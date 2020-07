FC Barcelone : le cas Samuel Umtiti devient préoccupant

Décidément, rien ne va au FC Barcelone. Après le psycho-drame Antoine Griezmann, les rumeurs de départ autour de Lionel Messi et la perte du leadership du classement de la Liga au profit du Real Madrid, le club catalan vit une fin de saison très compliquée. Et comme si cela ne suffisait pas, les Blaugranas doivent également composer avec l'état physique très préoccupant de Samuel Umtiti (26 ans).

Il y a quelques heures, le FC Barcelone publiait un communiqué médical dans lequel il a annoncé une nouvelle blessure de l'ancien pensionnaire de l'Olympique Lyonnais. «Le joueur de l'équipe Samuel Umtiti ressent une gêne au genou gauche et suivra un traitement conservateur. La durée de son indisponibilité dépendra de l'évolution de sa blessure».

Le casse-tête Umtiti

Déjà touché au mollet, au pied et au genou cette saison, le champion du monde 2018 enchaîne les pépins physiques depuis le sacre des Bleus en Russie. Cette saison, le natif de Yaoundé totalise déjà 78 jours d'indisponibilité (204 depuis son retour du Mondial 2018). Un total qui va augmenter suite à l'annonce du Barça. Et selon AS, les premiers retours ne sont pas bons du tout.

Le journal espagnol avance que la saison de l’ancien Lyonnais serait déjà terminée. En effet, le quotidien annonce cinq semaines d’absence minimum pour le Français. Un véritable coup dur pour un Barça au calendrier surchargé. Avec cinq matches de Liga à jouer d'ici le 19 juillet et le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Napoli prévu le 8 août, les Culés n'ont plus qu'à prier pour que la paire Piqué-Lenglet soit épargnée. Surtout si le calendrier des Blaugranas s'étire jusqu'à la fin du mois d'août en cas de bon parcours européen. De quoi relancer le débat autour de l'avenir d'un joueur arrivé en 2016 pour 25 M€ et qui n'est aujourd'hui plus que l'ombre de lui-même. Un casse-tête pour le Barça, d'autant qu'Umtiti ne compte pas s'asseoir sur son contrat jusqu'en 2023 et quitter le navire.