Real Madrid : Zinedine Zidane met les points sur les I avec Gareth Bale

La suite après cette publicité

L'histoire entre Gareth Bale et le Real Madrid a toujours été compliquée. Plus cher achat de la Casa Blanca, le Gallois n'a jamais vraiment réussi à devenir la star qu'il aurait dû être. En outre, ses escapades pour faire du golf et ses blessures ont toujours été pointées du doigt par la presse espagnole. Sa relation avec son entraîneur, Zinedine Zidane, a également toujours été complexe, ce qui explique aussi son rendement depuis quelques années.

« Zidane-Bale, cette relation est brisée », lâchait Marca récemment en avançant que le joueur ne montrait pas d'implication et qu'il était démotivé. Depuis, le clan de l'ancien joueur de Tottenham, sous contrat jusqu'en 2022 avec les Merengues, a tenté d'apaiser les tensions et a nié tout problème avec l'entraîneur français. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé à propos de son gaucher en conférence de presse, des déclarations relayées par Mundo Deportivo.

Zidane est content de Bale

« C'est comme toujours. Il est heureux de rejouer. Il a eu un problème au dos, peut-être qu'il n'est pas à 100%. Nous nous entraînons bien et pensons au match de demain. Nous nous concentrons tous là-dessus », a commencé par expliquer le triple vainqueur de la Ligue des Champions (en tant qu'entraîneur) devant les médias. Ensuite, il a été interrogé sur sa relation avec le Gallois et il a éteint toutes les critiques et les rumeurs parues récemment.

« Nous avons toujours eu une bonne relation. Il n'y a pas d'avant et d'après Kiev. Rien ne change ce que je pense de Gareth. Qu'il ne joue pas, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de bonnes relations avec moi. La relation avec Bale est très normale », a calmement lâché le double buteur en finale de la Coupe du Monde 1998 contre le Brésil (3-0). Ce n'est pas certain que cela suffise aux journaux espagnols qui ont toujours bien apprécié mettre de l'huile sur le feu.