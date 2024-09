Les trois casse-têtes qui agitent Liverpool en coulisses

La vie sans Jürgen Klopp se passe plutôt bien pour le moment à Liverpool. Après des années passées sous les ordres du technicien allemand, l’écurie anglaise est désormais entre les mains d’Arne Slot. Le Néerlandais connaît des débuts convaincants avec trois victoires et trois clean sheets lors des trois premières journées de Premier League. Il espère continuer ainsi, lui qui s’appuie sur une base solide. En effet, il peut notamment compter sur Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et Virgil van Dijk. Trois joueurs qui ont été des tauliers du club de la Mersey sous l’ère Klopp. Slot compte donc sur eux cette saison. Ensuite, il sera temps de faire un point sur l’avenir de chacun d’entre eux puisqu’ils sont tous en fin de contrat le 30 juin 2025. Mohamed Salah a d’ailleurs évoqué son cas personnel durant le week-end.

«J’ai passé un bon été et j’ai eu beaucoup de temps pour moi afin d’essayer de rester positif, car comme vous le savez, c’est ma dernière année au club. Je veux juste en profiter et je ne veux pas y penser. Je me sens libre de jouer au football et nous verrons ce qui se passera l’année prochaine. Je suis venu au match aujourd’hui en pensant que c’était peut-être la dernière fois (que je venais à Old Trafford avec Liverpool). Personne au club ne m’a encore parlé d’un nouveau contrat, alors je joue cette dernière saison et je verrai à la fin de la saison. Pour l’instant, nous ne savons pas avec quel club, mais pour l’instant, c’est mon dernier match ici avec Liverpool. Ce n’est pas à moi de décider, mais personne ne m’a parlé d’un contrat avec le club. Nous verrons bien.»

Trois dossiers à régler au plus vite

Flou sur son avenir, le Pharaon affole l’Angleterre. Ce mardi, The Athletic explique que perdre l’Égyptien est une possibilité. Le joueur de 32 ans est courtisé depuis plusieurs années par l’Arabie saoudite. D’ailleurs, le média anglais rappelle que Liverpool a refusé il y a un an une offre d’environ 180 M€ de la part d’Al-Ittihad pour Salah. Ce dernier pourrait donc négocier librement dans les prochains mois et toucher un joli pactole. De son côté, le Telegraph indique qu’il s’agit plutôt d’une tactique de la part du clan Salah afin de mettre la pression et d’obtenir une prolongation de contrat. L’entourage du joueur avait déjà utilisé cette stratégie par le passé. Les supporters, eux, espèrent qu’il restera. Comme lui, Van Dijk n’est pas assuré de porter le maillot des Reds l’an prochain.

En mai dernier, le Néerlandais avait déclaré : «mon avenir n’est pas important pour le moment. La seule chose que je peux dire maintenant, c’est que si je dois faire mes adieux, je ne pense pas que je le ferais sans pleurer. Rien n’a changé et rien n’est sur la table non plus. Aucun changement dans ma situation.» Depuis, la situation du joueur de 33 ans est toujours la même. Idem pour Trent Alexander-Arnold, qui sera certainement plus difficile à retenir. L’Anglais de 25 ans est dans le viseur du FC Barcelone et surtout du Real Madrid, qui aimerait le récupérer libre et en faire le concurrent de Dani Carvajal. Contrairement à Salah et VVD qui sont plus anciens, laisser partir libre TAA, un joueur de la maison qui est plus jeune, serait "difficile à accepter" selon The Athletic. Ce qui est sûr, c’est que Liverpool va devoir vite trancher et s’entendre avec les joueurs si jamais le club veut continuer avec eux. "Trois bombes à retardement" qu’il faut vite désamorcer selon le média anglais.