Seulement dix points, relégation en avril : la débâcle historique de Southampton en Premier League

Tottenham a dominé Southampton 3-1, grâce à un doublé de Brennan Johnson (13e, 42e) et un penalty de Mathys Tel (90+6e), pour son premier but en Premier League. Cette défaite, la dernière d’une longue série pour Southampton, scelle officiellement sa relégation en Championship, un an après sa remontée. La performance des Saints, trop peu convaincante, ne leur a pas permis de lutter contre les Spurs, qui ont rapidement pris l’avantage. Cependant, malgré quelques incursions, notamment une tentative de Fernandes, le score est resté inchangé. L’équipe d’Ivan Juric, bien que plus pressante en seconde période, n’a pas créé assez d’opportunités pour inquiéter réellement le gardien de Tottenham.

Ce nouveau revers a scellé la relégation de Southampton, marquant un triste record : pour la première fois, une équipe est reléguée avec encore sept matches à disputer. Une situation que même la faible équipe de Derby County de 2007-2008 n’avait pas connue. Les Saints, avec seulement 10 points depuis le début de la saison, sont désormais à une longueur du record de 11 points détenu par Derby. Un résultat global qui frôle la catastrophe industrielle au regard du budget du club, estimé à 180 millions d’euros par le média spécialisé Sportune. « Personne ne veut de ce record, nous ferons ce que nous pourrons pour obtenir plus de points » a lancé, de son côté, le gardien Aaron Ramsdale sur Sky Sports.

La presse anglaise se déchaîne

« Aucune équipe n’a jamais été reléguée à sept journées de la fin de la saison. En ce sens, et uniquement en ce sens, il s’agissait d’un après-midi historique, d’un nouveau sommet dans l’abjection », note ainsi le quotidien britannique The Guardian, qui ajoute, moqueur : « Juric pensait-il vraiment pouvoir redresser la barre ? S’il avait réussi à maintenir l’équipe en l’état, les entraîneurs du futur auraient recherché ses notes d’entraînement comme les alchimistes recherchaient autrefois les œuvres mythiques d’Hermès Trismégiste (auteur d’écrits d’alchimie, NDLR). » Le Telegraph y va lui aussi de sa boutade historique sur la situation du club : « Il existe peut-être une explication sous-exploitée à cet état de fait, et elle sort tout droit d’un épisode de Scooby-Doo. St Mary’s (le stade de Southampton) a été construit sur le site d’un cimetière saxon. »

« Juric a obtenu un bilan catastrophique de quatre points en 14 matches, la seule victoire de l’équipe sous sa direction étant un succès 2-1 sur le terrain d’Ipswich Town en février, à l’occasion duquel le meilleur buteur du championnat, Paul Onuachu, a inscrit l’un de ses quatre buts de la saison », commente à son tour le Daily Mail. Le journal précise : « Il y a une dizaine d’années, Southampton était l’un des clubs les plus intéressants du championnat, recrutant avec audace et vendant cher, à l’instar de Brighton. Pourtant, ce sera la septième saison consécutive en Premier League (à l’exception de 2023-24 en Championship) qu’ils terminent dans la moitié inférieure du classement, la plupart d’entre elles ayant été marquées par une lutte contre la relégation. »

Malgré des efforts louables pour pratiquer un football attrayant et une malchance parfois frustrante, Southampton a payé cher son incapacité à s’adapter. Depuis décembre, la formation de la côte sud a subi des humiliations à domicile, avec des défaites retentissantes, notamment 5-1 contre Chelsea, 5-0 face à Tottenham et 5-0 contre Brentford. Russell Martin avait tenté d’imposer un jeu de possession, mais cela n’a pas porté ses fruits. De son côté, Ivan Juric, bien qu’ayant cherché à insuffler un renouveau, n’a pas pu inverser la tendance, avec des résultats tout aussi décevants que ceux de son prédécesseur. Le club devra donc tirer les leçons de cette saison difficile et chercher à corriger ses défauts, notamment en attaque, pour espérer remonter en Premier League la saison prochaine.