Romelu Lukaku annonce Thierry Henry sur le banc de la Belgique

La suite après cette publicité

Après le fiasco de la Coupe du Monde au Qatar, la Belgique cherche un second souffle. Alors que Roberto Martinez a annoncé qu’il quittait ses fonctions après l’élimination des Diables Rouges dès la phase de poules de ce Mondial, la Fédération belge de football, de son côté, est à la recherche d’un nouveau sélectionneur pour l’équipe première. L’instance dirigeante du football belge pourrait d’ailleurs être aidée par trois cadres de la sélection dans cette quête. En effet, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku devraient être consultés concernant le choix du futur remplaçant de Roberto Martinez. L’attaquant de l’Inter a même sa petite idée sur le candidat idéal pour remplacer le technicien espagnol.

Lors d’une interview accordée à Sky Sports, Romelu Lukaku, dont le retour à l’Inter ne se déroule pas vraiment comme prévu, s’est penché sur les candidats pour être le prochain entraîneur de la Belgique. Même si la Fédération belge de football est toujours en pleine recherche de la perle rare, l’attaquant de l’Inter, de son côté, est sûr de savoir qui sera le prochain entraîneur. Il faut dire que le joueur de 29 ans pousse pour la nomination de Thierry Henry. Selon lui, l’adjoint de Martinez pendant le Mondial présente toutes les caractéristiques du candidat «idéal». Le buteur révélé à Anderlecht ne veut pas repartir complètement de zéro et aimerait voir une certaine continuité avec le prochain entraîneur.

À lire

Belgique : l’avenir de Thierry Henry est incertain

Romelu Lukaku ne veut pas repartir de zéro

Malgré le manque de titre de la sélection belge avec sa «génération dorée», Romelu Lukaku ne veut pas tout changer. «Pour moi, Thierry Henry est le prochain entraîneur de la Belgique. Il n’y a aucun doute là-dessus. Je le dis ouvertement : il sera le prochain entraîneur. Il a le respect de tous les joueurs, il a tout gagné. Il sait comment coacher, il sait ce que nous devons faire pour y arriver. Il connaît l’équipe, la ligue, le personnel. Pour moi, il est l’entraîneur idéal pour notre équipe nationale. Alors je ne sais pas qui ils vont prendre. Mais je ne pense pas que la Belgique doive repartir de zéro. Jusqu’à présent, cette génération n’a pas gagné, mais nous devons continuer à essayer de gagner» a confié l’attaquant intériste.

La suite après cette publicité

Pas avare en compliment en ce qui concerne Thierry Henry, Romelu Lukaku veut surtout garder une certaine stabilité alors que de grands changements arrivent après le désastre de la Coupe du Monde au Qatar. «Il veut gagner, et je ne pense pas que la fédération va prendre un entraîneur qui veut tout changer et repartir de zéro. Pour moi, ça n’en vaut pas la peine» a conclu le joueur belge. Des paroles qui devraient faire plaisir à l’ancienne légende de l’équipe de France et peut-être même lui donner envie de relever ce nouveau challenge.